„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení, že měl být v Horažďovicích opilý záchranář. Na místo vyjeli klatovští kriminalisté i policisté z Horažďovic. Osmatřicetiletého muže vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem 1,78 promile,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že případem se horažďovičtí policisté dále zabývají.

Policii podle informací Deníku na mužův stav upozornili jeho kolegové, dýchnout dostal na horažďovické základně ZZS. Ještě předtím byl na výjezdu, sanita vezla pacienta do nemocnice v Sušici. „Já to nemohu nijak komentovat, jde o věc záchranky. Jediné, co mohu říci, je, že nedošlo k žádnému ohrožení pacienta, jeho předání proběhlo v pořádku,“ uvedl ředitel sušické nemocnice Jiří Vlček.

„Záchranná služba se k případu v současné době nemůže vyjádřit, neboť je v šetření kriminální policie,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.