Pracovnice ve zdravotnictví podle obžaloby chlapce narozeného v létě 2013 zavírala od roku 2017 do června 2020 opakovaně do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel a pomočil, pak vše musel uklidit. Dále mu lepící páskou zalepila oči a pusu, přivázala ho k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky, na hlavu plynovou masku, měla ho i škrtit či polévat studenou vodou. Také jej podle státního zástupce Martina Rykla měla osahávat na přirození a do análního otvoru mu zasouvat neznámý předmět.

Prababička dítěte soudu řekla, že chlapec, který po rozvodu rodičů žije s matkou, se jí svěřoval, že je k němu otcova přítelkyně Markéta zlá. Uvedl například, že ho Markéta přivazovala k posteli, zalepovala mu pusu leukoplastí, svazovala ho, dávala mu škrabošku na oči, strkala mu něco do zadečku. Někdy ho to bolelo tak, že nemohl ani plakat. „Řekla jsem mu, že to mu nemůže dělat a že to musíme někomu říct,“ uvedla seniorka s tím, že pak spolu s matkou hocha vše oznámily policii.

„Když jsem se to dozvěděla, psychicky jsem to nezvládla. Byla jsem několik měsíců v pracovní neschopnosti a brala léky na uklidnění,“ popsala matka chlapce. Otec dítěte soudu řekl, že nevěří, že by Markéta, s níž má dalšího syna, chlapci ubližovala způsobem uvedeným v obžalobě. „Je to celé manipulace ze strany mojí babičky a chlapcovy prababičky Hany P.,“ prohlásil. Přiznal, že s Markétou provozoval BDSM praktiky.

Obžalovaná u soudu nevypovídala. Jen se stručně vyjádřila k obžalobě, přičemž při prvním líčení vše odmítla. U druhého ale už připustila, že snímky, kde je dítě zabaleno v černém pytli, má v ústech Venušiny kuličky a podobně, pořídila ona, a že je na nich právě syn jejího partnera. „Než abych ho bila, chtěla jsem ho zklidnit. Měla to být forma trestu, dnes už vím, že špatná,“ řekla. Fotky prý pořídila, kdyby chlapec opět zlobil.

Podle známého sexuologa Petra Weisse nebyla u obžalované zjištěna žádná duševní porucha ani žádná sexuální deviace. „I z toho důvodu není navrhováno žádné ochranné opatření typu ochranné léčby sexuologické či psychiatrické,“ uvedl Weiss. Chování ženy bylo podle něj ovlivněno snahou vyhovět atypickým sexuálním potřebám partnera.

Soudní znalkyně Karolína Malá, která posuzovala poškozeného chlapce, uvedla, že je věrohodný. Nemohl být podle ní naveden žádnou osobou, neboť by si vzhledem k věku nebyl schopen tyto věci zapamatovat a takto obšírně je reprodukovat. Naopak další znalkyně Martina Rezková, která zpracovávala posudek na zadání obhajoby, uvedla, že je možné, že chlapec lhal. Přiznala ale, že ho nevyšetřila osobně, že jen viděla spis a DVD z výslechu, což je hodně nestandardní.

Státní zástupce navrhl v případě uznání viny obžalované, jíž hrozilo pět až dvanáct let vězení, uložit trest odnětí svobody v trvání okolo 6 let se zařazením do věznice s ostrahou. Naopak obhajoba ve velmi obsáhlé závěrečné řeči žádala zproštění obžaloby. Sama Markéta V. na závěr jen zopakovala, že neudělala nic z toho, co je jí kladeno za vinu.

Senát v čele s Tomášem Mahrem Markétu V. poslal na za týrání svěřené osoby a znásilnění na pět let do věznice s ostrahou. „Zásadním důkazem byla výpověď poškozeného, kterou soud považuje za věrohodnou,“ uvedl při zdůvodnění Mahr. Obžalovaná se na místě odvolala, případ tak bude řešit Vrchní soud v Praze.