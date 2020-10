Je A. V. (43) z Plzeňska stvůra, která se v opilosti sexuálně ukájela na vlastní malé dceři, nebo je to oběť intrik? Tento oříšek se snaží rozlousknout Krajský soud v Plzni.

A. V. u plzeňského krajského soudu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Dívka žila po rozvodu se svou matkou, s otcem se vídala jen v přesně určené dny. Když jí bylo pouhých deset let, měla se stát obětí sexuální touhy vlastního táty. „Ve stavu opilosti v úmyslu uspokojit svůj pohlavní pud, si klekl na postel ke své nezletilé dceři, vyhrnul jí triko a stáhl kraťasy, čemuž se ona bránila přetáčením ze strany na stranu, opakovaně ho žádala, aby toho nechal, na což on nereagoval a pokračoval dál, kdy poté ji osahával po celém těle, a to včetně přirození,“ uvedl v obžalobě státní zástupce, podle něhož byly marné prosby děvčátka, aby toho zanechal.