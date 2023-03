Mobilní telefony především značky iPhone, herní konzole PlayStation, hodinky Apple Watch nebo notebooky. Za zboží inzerované na internetu zákazníci zaplatili, nikdy se ho ale nedočkali. A mladí podvodníci, kteří takto podvedli více než padesát osob, si tak přišli na více než 300 tisíc korun.

Domažličtí kriminalisté zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého a dvacetiletého muže, které obvinili ze spáchání trestného činu podvod spáchaného dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu formou spolupachatelství. „Trestné činnosti se mladí muži dopustili tím, že během dvou měsíců prostřednictvím internetu po společné vzájemné dohodě podali inzeráty na českém inzertním serveru, na které reagovalo nejméně 57 lidí,“ upřesnila mluvčí policie Dagmar Brožová.

Zájemci o zboží uhradili požadované částky na určené bankovní účty a čekali. Čekali ovšem marně. Od prodávajících mladíků sice obdrželi doklady o nabytí zboží z obchodu s elektronikou. Jednalo se však o falzifikáty faktur. Zboží ani peněz zpět se kupující nedočkali. Posléze s nimi mladíci přestali komunikovat. „Celková škoda byla vyčíslena na 336 tisíc korun a dále se pokusili vylákat částku 46 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Poškození byli z celé republiky, věc byla sloučena ke společnému řízení a prověřování bylo vedeno právě domažlickými kriminalisty. Ti dlouhodobou a pečlivou prací zjistili dva pachatele. „Z dostupných evidencí vyšlo najevo, že starší z podvodníků byl pro obdobnou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem v Českých Budějovicích a Městským soudem v Brně, kdy mu byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání 24 měsíců podmíněně odložený na 48 měsíců se zkušební dobou do května 2026,“ informovala mluvčí. I mladší z výtečníků už měl s muži zákona dříve co do činění. Okresním soudem v Ústí nad Labem byl odsouzen pro jinou trestnou činnost k trestu odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou do února 2025. Oba jsou stíháni na svobodě a hrozí jim, že se na svět zpoza mříží budou dívat jeden rok až pět let.