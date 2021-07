S podmínkou od klatovského soudu odešel v úterý František Keila, který vykrádal chaty na Klatovsku. S ním si vyslechl trest i Jan Koutek, který kradl společně s Keilou i sám. U něj ale nešlo o první krádeže.

František Keila u klatovského soudu. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Keila byl obviněn z vloupání do bezmála dvou desítek chat a chalup, jednou z nich byla i chata herce Jana Wericha ve Velharticích. Od začátku tvrdil, že to nedělal pro peníze, ale kvůli adrenalinu. „Moc mě to mrzí a dělám vše pro to, aby se to už neopakovalo,“ řekl Keila u soudu.