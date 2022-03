Slovenka podle obžaloby 23. července 2017 v koupelně bytu v Plzni porodila života plně schopného chlapečka. „Následně přesně nezjištěným způsobem působila vysloveně hrubým zevním násilím proti hlavičce novorozence v úmyslu jej usmrtit, poté jej zabalila do povlečení a dala do připraveného igelitového pytle v úmyslu pytel s novorozencem posléze vyhodit do kontejneru poblíž domu, kde bydlela, avšak v koupelně ji vyrušila její matka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová. Jana F. matku požádala, aby novorozence, který ještě jevil známky života, převezla do babyboxu. Žena, která soudu řekla, že její dcera se chovala chladně a dítě ji vůbec nezajímalo, tam miminko skutečně odvezla. Chlapeček ale druhý den v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.