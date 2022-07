„Státní zástupce zastavil trestní stíhání obviněného, protože v době spáchání trestného činu byl nepříčetný,“ řekla ve středu Deníku krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že klíčovou roli sehrál znalecký posudek z oboru psychiatrie. Další osud Stanislava N. bude mít v rukou Krajský soud v Plzni, který by měl rozhodnout o tom, zda bude vrah syna umístěn do detenčního ústavu, kde by ho hlídala vězeňská služba, či např. na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice.

Mimořádně surový útok se odehrál 15. března dopoledne v domku, kde žil muž s rodiči a právě i se svým synem, jehož po smrti manželky vychovával sám. Podle důvěryhodného zdroje Deníku otec na chlapce zaútočil nožem. Když do místnosti vběhli babička s dědečkem, kteří ho zkusili zastavit, zasadil dítěti smrtelnou ránu do krku. Poté vyskočil z okna, přičemž se velmi těžce zranil. V kritickém stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Nebylo s ním možné komunikovat, ale později se jeho stav zlepšil, a tak byl v dubnu obviněn z trestného činu vraždy, za což by mu hrozil až výjimečný trest. A klatovský soud ho vzal do vazby. „Jde o tzv. vazbu útěkovou. Je nebezpečí, že kdyby byl schopen, mohl by se skrývat nebo vyhýbat trestnímu stíhání,“ řekl tehdy Deníku soudce Jan Kasal. Potvrdil, že stejně jako policistům, ani jemu obviněný svůj čin nevysvětlil. „Využil svého práva a nevypovídal,“ uvedl Kasal. Stanislav N. byl převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci. I tam zarytě mlčel, svůj čin dodnes nevysvětlil.

Pláč, květiny, pomoc psychologa. Školáci těžce nesou vraždu kamaráda

Sakura na Adamovu památku

Neštěstí hluboce zasáhlo obec, kde rodina žila, i školu, kterou žák sedmé třídy navštěvoval. Adamovým spolužákům musel pomáhat psycholog. Protože pohřeb byl jen v kruhu rodiny, žáci i učitelé se s oblíbeným chlapcem rozloučili přímo ve škole. „Děti celou vyučovací hodinu věnovaly tomu, že na něj zavzpomínaly, a poté zasadily sakuru, strom, který krásně kvete. K jeho kořenům jsme dali plechovou krabici s věcmi, které děti přinesly na pietní místo. Od té doby chodí žáci sakuru zalévat, starají se o ni,“ řekla Deníku ředitelka Základní školy Nýrsko, Školní ulice, Alena Linhartová.

V detenci skončilo v kraji více vrahů

Pokud Stanislav N. skončí v zabezpečovací detenci, což je pravděpodobné, bude v kraji v posledních letech již několikátý v řadě. Soud tam umístil Jana L., který v roce 2019 v Břasích na Rokycansku pobodal dědečka s babičkou a pak je podřízl. V detenci skončili i David K. z Plzně, který v roce 2018 mačetou zavraždil sedmnáctiletého chlapce z Klatovska, Vlastislav A., jenž v roce 2015 ubodal knihovnici v Horní Bříze na Plzeňsku, či René Č., který v roce 2014 v Chrástu u Plzně vystřílel celý zásobník do známého starožitníka.

Ústavy zabezpečovací detence jsou v ČR tři – v Brně, Opavě a nově i v Praze na Pankráci. To, zda v nich mají chovanci setrvat i nadále, každoročně posuzuje soud.