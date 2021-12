Jaroslav Škrna (48 let) je velmi zkušený řidič tramvaje. Při jízdě v Plzni u Rondelu ale nevěnoval dostatečně pozornost řízení a těžce zranil kolegu z Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Vojtěcha V., který v kolejišti prováděl opravu. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mohl jít Škrna za mříže až na čtyři roky, ale plzeňský městský soud mu dal podmínku a nezakázal mu ani řízení tramvaje. Soudce Vladimír Žák to zdůvodnil mimo jiné tím, že díl viny nese i zraněný muž.

Škrna, který řídí tramvaje už čtvrt století, chyboval v červenci 2019, když jel po Karlovarské ulici směrem z centra. „Ač byl informován o tom, že tam probíhá údržba odvodňovacích drážek v kolejišti, řádně nesledoval situaci v provozu, v důsledku čehož nepřizpůsobil rychlost jízdy tomu, že uprostřed tramvajového tělesa byl odstaven služební vůz PMDP VW Transporter se zapnutým oranžovým výstražným světelným znamením,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička. Dodal, že tramvaják narazil do dveří vozu a následně do pracovníka PMDP, který byl přitlačen na levou boční část vozidla, rolován na jeho konec a poté odhozen za stojící vozidlo. Utrpěl těžké zranění.

„Šel jsem se do auta napít. Najednou jako by se setmělo, ozvala se rána a házelo mě to mezi tramvají a autem, kterému jsem promáčkl bok. Pak mě to odhodilo za vůz,“ popsal Vojtěch V., který utrpěl zlomeninu stehenní kosti a další zranění. V pracovní neschopnosti byl až do letošního března.

Škrna uvedl, že před místem opravy zpomalil zhruba na třicítku. Byl přesvědčen, že pracovníci jsou jen na vedlejší koleji, na své nikoho neviděl. Pak se zahleděl na tachograf a když po několika vteřinách zvedl oči, bylo pozdě zabránit střetu. „Začal jsem brzdit, ale tak, aby nepopadali cestující. Pak jsem šel zjistit, jak je na tom poškozený. Hned jsem se mu omlouval,“ řekl Škrna a dodal, že je přesvědčen, že na nehodě nesou vinu oba. „O tramvaji věděl a přesto tam vstoupil,“ uvedl a doplnil: „Mojí spoluvinou je, že jsem mohl jet pomaleji a víc koukat dopředu. Mrzí mě to.“

Soud uložil Škrnovi trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho a půl roku. Soudce Žák uvedl, že obžalovanému polehčuje, že dosud vedl řádný život, když nebyl nikdy soudně trestán, projednáván pro přestupek a ani jako řidič nebyl postihován pro protiprávní jednání. Je také velmi kladně hodnocen zaměstnavatelem. Zdůraznil, že vinu nese i Vojtěch V. „Při pohybu v kolejišti vůbec nevěnoval pozornost přijíždějící tramvaji a choval se tak velmi riskantně a nezodpovědně,“ konstatoval soudce, který zkritizoval praxi PMDP parkovat vozidlo v kolejišti.

Rozsudkem vše nekončí, podle informací Deníku podalo státní zastupitelství odvolání a věcí se tak bude zabývat Krajský soud v Plzni.