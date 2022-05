Motorkář narazil do soupravy a na místě zemřel. Řípa teď stanul před Okresním soudem Plzeň-sever, kde se zpovídal z usmrcení z nedbalosti. Vzhledem k mnoha polehčujícím okolnostem vyvázl s podmínkou, musí ale pozůstalým zaplatit odškodné ve výši přes čtyři miliony korun.

Neštěstí se stalo vloni 1. dubna po 20. hodině. Tehdy jel od Plzně 28letý Patrik K. na svém motocyklu značky Honda. I on, stejně jako Řípa, byl vzorným řidičem, v evidenční kartě neměl taktéž ani jeden záznam o přestupku. Vtom mu ale z vedlejší silnice vedoucí na Příšov vjel do cesty traktor táhnoucí fekální vůz, řízený Řípou. Motorkář narazil do přívěsu, který ho ještě několik metrů táhl, a zůstal pod ním zaklíněn. Utrpěl závažná zranění, jimž na místě podlehl.

Značku Regionální potravina mají další výrobky. Zaujaly elixír či cibuláda

Řípa v přípravném řízení původně vinu popíral, ale po vyšetřovacím pokusu, který jednoznačně prokázal, že řidič motocyklu nenesl na nehodě žádnou spoluvinu, změnil stanovisko a k obžalobě se postavil čelem. „Uznávám svoji vinu, souhlasím se vším, co je uvedeno v obžalobě. Hrozně lituji toho, co se stalo, omlouvám se všem,“ pronesl farmář, který už najezdil podle svých slov s auty i zemědělskými stroji stovky tisíc kilometrů, aniž měl jakýkoli problém.

I s ohledem na jeho řidičskou minulost, dosavadní bezúhonnost a doznání viny navrhla státní zástupkyně Lenka Kocurová obžalovanému za usmrcení z nedbalosti mírný trest – 15 měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu 2,5 roku. Zároveň navrhla zákaz řízení na 18 měsíců. Řípa prostřednictvím svého obhájce žádal, aby mu nebyl zákaz řízení ukládán, neboť jde o jeho obživu, ale soud mu nevyhověl.

Cena piva se zvýší, někde přesáhne cenu 70 korun už letos

Senát v čele s Ivetou Zítkovou uložil obžalovanému patnáctiměsíční trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Zároveň mu na rok a půl zakázal řídit motorová vozila. A musí také rodičům a dvěma sestrám uhradit nemajetkovou újmu plus náklady na pohřeb a škodu na motocyklu. Celkem jde o více než čtyři miliony korun, které ale za něj zaplatí pojišťovna. „Obžalovaný je vzorný řidič, vzorný otec rodiny, který udělal osudovou chybu. Ta má ale fatální následky,“ řekla ve zdůvodnění verdiktu Zítková.

Verdikt není pravomocný, obžalovaný se odvolal kvůli náhradě škody, když se přitom řídil instrukcemi pojišťovny.