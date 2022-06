K nehodě došlo vloni 13. září na silnici I/27 u Čachrova. Josef T. tam jel s Citroënem Berlingo ve směru od Čachrova na Klatovy, a když odbočoval vlevo na Březí, přehlédl v protisměru 41letého Klatovana, řídícího motocykl značky Ducati Multistrada 1260. Motorkář narazil do pravých předních dveří vozu. Náraz byl tak silný, že po střetu skončilo berlingo na boku. Motorkář utrpěl řadu závažných zranění, jimž na místě podlehl. Na motocyklu, který měl půjčený, byla škoda vyčíslena na 600 tisíc korun.

Řidič automobilu podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním uvedl, že když odbočoval, podíval se do zrcátka i před sebe a za ním ani v protisměru nikdo nejel. Pak uslyšel podivný zvuk, přes okénko spolujezdce uviděl motorku a vzápětí přišel náraz.

Klatovský soudce Petr Sperk ve věci rozhodl trestním příkazem. Pokud by si některá ze stran podala odpor, konalo by se klasické hlavní líčení s dokazováním. Za usmrcení z nedbalosti Josefu T., jemuž hrozilo až šest let vězení, uložil trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Majitel motocyklu byl se škodou odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Zákaz řízení soudce Sperk Josefu T. neuložil. „Nebyl státním zastupitelstvím ani navrhován,“ řekl Deníku Sperk, jenž uvedl, že řidič osobního vozu sice porušil důležitou povinnost danou mu zákonem o provozu na pozemních komunikacích, ale že zároveň důležitou roli sehrál fakt, že motorkář jel dle znaleckého posudku z oboru dopravy rychlostí kolem 135 km/h a karambol tak spoluzavinil. „Kdyby jel pomaleji, nemusela se nehoda stát,“ konstatoval Sperk.