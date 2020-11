Uložil jim je v úterý Krajský soud Plzeň, který zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih, jenž sice oba manžele uznal vinnými z usmrcení z nedbalosti, zároveň ale upustil od jejich potrestání. Vysvětlil to mimo jiné tím, že přišli o dítě, na které se velmi těšili, což je pro ně největším trestem. Podle krajského soudu byl ale důsledek příliš závažný a nemůže zůstat bez trestu.

Chlapečka porodila S. J. loni v srpnu v kuchyni, a to předčasně. „Byla jsem tehdy v sedmém měsíci, ten den jsem neměla žádné problémy. V noci mě ale vzbudily bolesti. Nejdříve jsem jim nevěnovala pozornost, ale pořád se to zhoršovalo. Šla jsem na WC a pak do kuchyně se napít. Bolelo to tak, že jsem musela na čtyři. Pak mi praskla voda,“ líčila u soudu žena, která porodila okolo druhé v noci, dříve, než jí manžel stihl přijít na pomoc.

Přestože chlapeček měřil jen 41 centimetrů a vážil necelých 1,7 kg, rodiče nepřivolali lékařskou pomoc, ani mu neposkytli náležitou péči včetně tepelného komfortu. Jen ho omyli a poté si s novorozencem šli lehnout. „Zdál se mi v pořádku, nevypadalo to, že něco potřebuje. Ležel na mě, byl přisátý k prsu. Byl nahý, ale přikryla jsem ho plenou, dekou a peřinou,“ uvedla S. J. Spolu s jejím manželem doplnila, že dítěti nechali pupeční šňůru a placentu dali do misky od špaget. „Odstřihnout jsme ji chtěli až ráno, jako jsme to udělali u prvního dítěte, které jsem rodila doma,“ řekla matka.

Oba manželé pak usnuli. Když se za několik hodin vzbudili, bylo dítě mrtvé. Nepomohal ani přivolaná záchranka. „Dítě v době našeho příjezdu nejevilo známky života. Tatínek řekl, že měli v plánu lotosový porod,“ uvedla u soudu lékařka záchranné služby.

Podle odborníků nemůže dítě narozené ve 28. týdnu přežít bez potřebné péče. Nemá například rozvinuté plíce, a tak musí být ihned napojeno na přístroje. Příčinou smrti chlapečka bylo podle pitvy vykrvácení do placenty, která byla uložena níže než tělíčko, roli sehrálo i podchlazení. „Strašně mě to mrzí. Tu chybu si vyčítám každý den,“ řekl soudu J. J. Jeho žena dodala, že jí pomohlo, že hned v říjnu zjistila, že je znovu těhotná. Ani třetí porod neproběhl bez komplikací. Chlapec přišel na svět také v 28. týdnu, tentokrát nikoli doma, ale v přivolané sanitě na kraji Plzně.

Soud oba rodiče uznal vinnými z usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozilo až šest let vězení. Zároveň ale upustil od potrestání s tím, že samotné projednání věci považuje za dostatečné a není třeba další trest.

Státní zastupitelství ale s rozhodnutím nesouhlasilo. „Z hlediska generální prevence je třeba vyslat veřejnosti zřetelný signál, že při jakékoli anomálii při domácím porodu, ať je plánovaný či nikoli, je třeba novorozenci zajistit potřebnou péči,“ vysvětlil důvody odvolání státní zástupce. Krajský soud mu dal za pravdu. Zrušil rozsudek soudu první instance a oba rodiče, jimž hrozilo až šest let kriminálu, shodně potrestal ročním trestem, kterým jim podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku. „Jde o tragickou událost, ale ochrana společnosti vyžaduje, aby byl obžalovaným uložen trest,“ uvedl soudce Zdeněk Jaroš, který připomněl, že čin byl spáchán na bezbranném dítěti.

Proti rozhodnutí soudu není opravný prostředek. Jedinou výjimkou je dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda ho využijí, nechtěli obžalovaní, stejně jako jejich advokátky, komentovat.