Keila je obviněn z vloupání do bezmála dvou desítek chat a chalup, jednou z nich byla i chata herce Jana Wericha ve Velharticích. Kradl hlavně zahradní nářadí. Dle svých slov to ale nedělal pro peníze. „Jsem člověk, který potřebuje k životu víc adrenalinu, než je běžné. Byl jsem i na léčení. Pak jsem se snažil žít normální život, ale podcenil jsem doléčování, a tak jsem začal s tímhle. Věci, které jsem vzal, jsem neprodával, většinou jsem je měl doma. Nekradl jsem kvůli penězům, mám vysoký příjem z práce v Německu,“ řekl Keila u soudu.

Jakmile se na jeho trestnou činnost přišlo, snažil se vše napravit. Některé věci vrátil a spojil se s poškozenými. „Můj právník rozeslal dopisy, kde jsem vyzýval k zaslání čísel účtů, abych mohl uhradit škody co nejdříve. A tak se i stalo, některým už jsem peníze zaslal. Zároveň jsem posílal vše i omluvný dopis,“ uvedl Keila.

Ke všem krádežím a vloupání, které jsou mu kladené za vinu, se doznal, jen u dvou měl výhrady, že ne vše, co je zmiňováno, udělal. „Nevím, proč bych měl platit něco, co jsem nevzal nebo neudělal,“ poznamenal Keila, který si celkem podrobně pamatoval, kdy ve které chatě byl a co tam vzal. „Od začátku, kdy to prasklo, jsem se k tomu postavil čelem. Velice mě to mrzí, nikdy jsem neměl problémy se zákonem. Nyní docházím pravidelně k doktorce na sezení, kde se vypovídám a hodně mi to pomáhá. Už nechci, aby se něco takového opakovalo. Ztratil jsem kvůli tomu vše, včetně rodiny,“ dodal obžalovaný.

Tři vloupačky s ním má na svědomí Jan Koutek, který se zpovídal ještě z dalších třech samostatných akcí. I on se ke všemu doznal. „Souhlasím se vším, co je v obžalobě. Bylo to z blbosti, nápad to bylo nás obou,“ řekl u soudu Koutek, který měl již v únoru soud v Prachaticích, také kvůli krádežím.

Soudce Jan Kasal hned na začátku uvedl, že se nebude na tento případ pohlížet s ohledem na nouzový stav, jelikož krádeže započaly již před jeho vyhlášením.

Hlavní líčení bylo odročeno na květen, kdy by měl padnout i rozsudek.