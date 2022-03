Vše se odehrálo v květnu 2020. Antonín M. tehdy od svého věřitele, Poláka Adriana Boryckého, dostal výhružnou SMS. „A mě už to nebaví. Ve tři přijedu a chci ty prachy. A dál už mě nezajímají výmluvy, jinak bude zle. Zdar. Zařiď si to jak chceš. Už mě nebaví to poslouchat, věčné odkládání, už mi trpělivost skončila,“ stálo ve zprávě. A brzy stál Plzeňanovi za dveřmi nejen Borycki, ale i jeho kamarád Pavel Kubinčan, podnikatel z Plzně. Podle státního zástupce dostal dlužník od Boryckiho nejméně jednu ránu do obličeje a pak oba vymahači vstoupili do bytu. Pak už měl úřadovat jen Kubinčan. Ten dal Antonínovi M. tři rány pěstí. „Poškozený upadl na podlahu v koupelně mezi sprchový kout a WC, kde jej obžalovaný nejméně pětkrát kopl a šlapal na něj. Poté vzal do ruky keramické umyvadlo, které bylo volně položené na pračce v koupelně. Toto zdvihl a hodil jej směrem na hlavu poškozeného. Dopadlo zčásti na zásobník vody WC a zčásti zasáhlo hlavu. Poté obžalovaný řekl 'zítra prachy, nebo bude hůř',“ popsal státní zástupce.

Kubinčan u soudu ale přiznal jen tři rány pěstí. „Nešlapal jsem na něj, nekopal jsem .Ty tři rány byly až dost, on je drobný,“ prohlásil bezmála dvoumetrový pořízek s tím, že do bytu vůbec nešel vymáhat peníze. Myslel prý, že Tonda je Adrianovi dá a v klidu odejdou. Napadl ho prý až poté, co ho muž naštval svým vyjádřením, že dluh splatí z peněz, které mu dá jeho známý senior. Podle Kubinčana totiž zmíněný Tonda obírá důchodce ze sousedství o peníze a jemu se to nelíbí. „To umyvadlo jsem hodil, ale až poté, co jsem Tondu probral a on byl z koupelny pryč. Měl jsem totiž vztek,“ řekl Kubinčan, který přiznal, že už měl v minulosti problémy se zákonem. Byl trestán za pěstování konopí a o řidičák přišel kvůli tomu, že před jízdou požil kokain. „Dnes jsem ale čistý,“ řekl.

Případ již vloni řešil Okres-ní soud (OS) Plzeň-město, který dal Boryckému podmínku a Kubinčanovi tři roky vězení. Zatímco cizinec trest přijal, Plzeňan se odvolal ke Krajskému soudu Plzeň a ten zjistil, že věc vůbec soud na okresní úrovni neměl projednávat, ale že měl cauzu řešit rovnou krajský soud. Tento názor posvětil Vrchní soud v Praze, a tak nyní začal případ projednávat KS v Plzni. Obžalován již je ale jen Kubinčan, trest pro Boryckého platí. Za vydírání a další skutky by obžalovaný mohl jít za mříže až na deset let, ale vzhledem k tomu, že se proti verdiktu OS odvolal jen on a nikoli žalobce, nemůže být trest vyšší než tři roky kriminálu.