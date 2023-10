Oba muži se se zájemcem na místě dohodli, že mu prodají harvestor za celkem 180 tisíc korun, a rovnou sepsali smlouvu. Jeli dokonce na pobočku České pošty, kde byl ověřen Grillův podpis na této smlouvě. Zájemce jim vyplatil požadovanou částku, která je oproti běžným cenám za tento typ velmi nízká, a stroj si následně odvezl. Podvodníci si získané peníze rozdělili. Skutečným majitelům způsobili škodu mnohem vyšší, bezmála půl milionu korun. Ovšem jen nakrátko, neboť se jim stroj, vypátraný policií až v okrese Hradec Králové, vrátil. Škoda tak ale vznikla kupci, jenž nemá peníze ani harvestor.

Grill a Uldrich, jimž za podvod hrozilo vzhledem k výši škody až pět let vězení, uzavřeli u Okresního soudu v Domažlicích se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou následně soudce schválil. Oba tak díky tomu odešli od soudu shodně s trestem 18 měsíců, podmíněně odloženým na dobu čtyř let, a peněžitým trestem 105 tisíc korun. Musí také společně uhradit škodu firmě, která si harvestor koupila, a to ve výši 213 tisíc korun. V tom je zahrnuta nejen kupní cena, ale i náklady na nakládku, dopravu a vykládku stroje. S náklady na opravu byla společnost odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Verdikt je pravomocný. Pokud by dvojice nezaplatila peněžitý trest, shodně by oba putovali za mříže na celých 600 dní.