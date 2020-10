„V úterý po 15. hodině se po vypáčení kovových dvířek vloupal do sedmi přebíracích boxů výdejního místa společnosti, které je volně přístupno z parkoviště. Tímto způsobil škodu na poškození sedmi dvířek ve výši 7 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ve dvou případech měl zloděj smůlu, ale z pěti ukradl odvápňovač zn. DeLonghi 2 x 100 ml v hodnotě 518 Kč, Gamepad iPega 9118 v hodnotě 659 Kč, Tefal láhev tritan v hodnotě 304 Kč, brašnu na notebook zn. Case Logic za 824 Kč, brašnu na notebook zn. HP Business za 437 Kč a toastovač zn. Rohnson R276 v hodnotě 552 Kč.

Celkem pachatel způsobil škodu společnosti ve výši 10 294 Kč. Případem se zabývají policisté Obvodního oddělení Klatovy.

Pachateli hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let, protože se jednání dopustil v době, kdy je vyhlášen nouzový stav.

Ukrást zboží se podařilo zloději i přesto, že podle společnosti jsou boxy nepřetržitě střeženy. „AlzaBoxy jsou střeženy alarmem a kamerovým systémem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K vykradení tak dochází jen v ojedinělých případech. Pokud se to přece stane, díky našim systémům se to okamžitě dozvídáme a zákazníka neprodleně informujeme. Jeho objednávku pak doručíme v příštím nejbližším návozu do příslušného boxu,“ sdělil Jan Moudřík, který je ředitelem expanze, do jehož kompetence spadají i AlzaBoxy.