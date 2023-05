Obžalovaný se dle obžaloby poslední prosincový den roku 2021 zaměřil na chatu v Dehtíně, do které vnikl po rozlomení zámku a vyštípnutí části dveří, na což si donesl vlastní šroubovák a použil nalezenou kovovou tyč. Uvnitř vypáčil visací zámky na kovové mříži, poničil další dveře. V chatě si následně zatopil a přespal. Poškozením chaty způsobil škodu 8300 Kč. Ve třech případech pak v období od 17. prosince 2021 do 3. ledna 2022 řádil v Habarticích. Od Nového roku 2022 se jeho cílem staly čtyři chaty na Železnorudsku na Brčálníku, kde opakoval stejné scénáře. Vždy se do chaty vloupal pomocí vypáčení dveří či oken.