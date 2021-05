Keila je obviněn z vloupání do bezmála dvou desítek chat a chalup, jednou z nich byla i chata herce Jana Wericha ve Velharticích. Kradl hlavně zahradní nářadí. Nedělal to prý pro peníze, ale z adrenalinu, jak přiznal při prvním líčení. „Věci, které jsem vzal, jsem neprodával, většinou jsem je měl doma. Nekradl jsem kvůli penězům, mám vysoký příjem z práce v Německu,“ řekl Keila u soudu.

Jakmile se na jeho trestnou činnost přišlo, snažil se vše napravit. Některé věci vrátil a spojil se s poškozenými a některým již škody uhradil. Ke všem krádežím a vloupáním, které jsou mu kladené za vinu, se doznal, jen u dvou měl výhrady.

U soudu vypovídali přizvaní poškození, kteří popsali, co vše jim Keila při svých adrenalinových akcích způsobil.

„První krádež se odehrála kolem Velikonoc, kdy jsem přijel domů a byly vypáčené dveře od kolny, přeštípnutý zámek a zmizely dva kanystry a flexa. Mám tam fotopast, ale nebylo na ní nic vidět. Tohle jsem ale nehlásil. Zámek jsem opravil, ale za tři čtyři týdny mi volal zedník, který na baráku dělal, že mám vypáčené okno v koupelně, kam vlezl po žebříku, což jsem později zjistil, že nešlo o žebřík, ale spodní část lešení. Zavolal jsem policii, která vše nafotila. A zjistilo se, že byla poškozena i dvě další okna, která se pokoušel otevřít. Poškozená byla i garážová vrata. Opět se dostal i do kolny, odkud zmizel vysokotlaký čistič. Jelikož byl dům v rekonstrukci, tak tam nikdo nebyl,“ vypověděl svědek.

Na jeho slova reagoval Keila: „Chtěl bych se s prominutím omluvit za to, co jsem vám udělal. Mrzí mě to a pykám za to.“ Svědek omluvu přijal.

Stejně tak padla omluva i na stranu další poškozené, i přesto, že prý se stále na některých věcech neshodnou. Žena přiznala, že někdo nemůže pochopit, jak někdo může tohle dělat kvůli adrenalinu a působit mnoha lidem problémy. Kromě poškození několika dvířek a zámků jim Keila měl vzít štípačku na dřevo a křovinořez.

Tři vloupačky s ním má na svědomí Koutek, který se zpovídal ještě z dalších třech samostatných akcí. I on se ke všemu doznal.

Hlavní líčení bude pokračovat 29. června, kdy se očekává, že by již mohl padnout rozsudek.