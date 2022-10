Je to časovaná bomba. Je nevyzpytatelný, jeho pobyt na svobodě je společensky nebezpečný. Tak zhodnotila soudní znalkyně z oboru psychiatrie Eva Navrátilová Stanislava N. z malé obce u Nýrska na Klatovsku, jenž letos v březnu třiceti ranami ubodal svého syna Adama v den jeho čtrnáctých narozenin. Senát Krajského soudu v Plzni se s jejím názorem ztotožnil a muže, který v úterý oslaví 47. narozeniny, poslal do zabezpečovací detence. Verdikt není pravomocný. Stanislav N., který žádal trest smrti, si podal stížnost, neboť se dle svých slov obává, že by mu v ústavu proti jeho vůli podávali léky, o které nestojí.

Zdroj: Milan Kilián

Stanislav N., jehož jméno ani tvář nesmí redakce ze zákona zveřejnit, na syna zaútočil letos 15. března dopoledne v domku, kde žil s rodiči a právě i se synem Adamem, jehož po smrti manželky vychovával sám. Nožem dítěti, které se těšilo, že si pojede s tátou vybrat dárek k narozeninám, zasadil desítky bodných ran. Chlapce nemohli zachránit ani babička s dědečkem, kteří vběhli do místnosti. Po činu se Stanislav N. několikrát bodl nožem do hlavy a vyskočil z okna, přičemž se velmi těžce zranil. V kritickém stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Nebylo s ním možné komunikovat, ale později se jeho stav zlepšil, a tak byl v dubnu obviněn z trestného činu vraždy, za což by mu hrozil až výjimečný trest. A později ho klatovský soud vzal do vazby. Jenže koncem června bylo jeho trestní stíhání zastaveno pro nepříčetnost.

Nyní Krajský soud v Plzni rozhodoval o návrhu státního zastupitelství na umístění Stanislava N. do zabezpečovací detence. Vycházel přitom z posudku znalkyně Navrátilové. Ta uvedla, že Stanislavu N. byla již v roce 2016 diagnostikována porucha osobnosti. Po sebevražedném pokusu , spojeném s vážným poškozením mozku, trpí organickým psychosyndromem. „Je možné jej léčit, vyléčit ne. To je při dnešních znalostech medicíny v oblasti sci-fi,“ řekla znalkyně s tím, že muž je podle ní nebezpečný pro společnost. „Nedokáži si představit, že by žil někde v garsonce, to by byla časovaná bomba,“ řekla Navrátilová s tím, že by útok mohl kdykoli zopakovat.

Stejně jako v předchozích měsících, ani u soudu Stanislav N. nevysvětlil, proč na syna tak brutálně zaútočil. „Kdyby byla ta možnost, chtěl bych trest smrti,“ řekl drobný muž jednu z mála srozumitelných vět. Postěžoval si, že mu v léčebně dávali léky, ač je odmítal.

Státní zástupce Jiří Richtr poté zopakoval návrh na umístění posuzovaného do zabezpečovací detence, neboť ochranné léčení v klasické formě by neochránilo společnost. S tímto názorem se ztotožnil i obhájce Stanislava N. Senát v čele se soudcem Janem Hostašem pak rozhodl, že vrah syna bude v zabezpečovací detenci skutečně umístěn. Byly podle něj splněny všechny náležitosti. Muž si ale podal stížnost, a tak rozhodne Vrchní soud v Praze.

Neštěstí hluboce zasáhlo obec, kde rodina žila, i školu, kterou žák sedmé třídy navštěvoval. Adamovým spolužákům musel pomáhat psycholog. Děti ve škole na chlapcovu památku zasadily sakuru, o niž se starají.

V detenci skončilo v kraji více vrahů

Před Stanislavem N. skončilo v zabezpečovací detenci v Plzeňském kraji v posledních letech již několik pachatelů. Soud tam umístil Jana L., který v roce 2019 v Břasích na Rokycansku pobodal dědečka s babičkou a pak je podřízl. V detenci skončili i David K. z Plzně, který v roce 2018 mačetou zavraždil sedmnáctiletého chlapce z Klatovska, Vlastislav A., jenž v roce 2015 ubodal knihovnici v Horní Bříze na Plzeňsku, či René Č., který v roce 2014 v Chrástu u Plzně vystřílel celý zásobník do známého starožitníka.

Ústavy zabezpečovací detence jsou v ČR tři – v Brně, Opavě a nově i v Praze na Pankráci. To, zda v nich mají chovanci setrvat i nadále, každoročně posuzuje soud.