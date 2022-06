Na tehdy 21letou dívku měl Libor T., jehož tvář ani jméno nemůže redakce zveřejnit, zaútočit zcela bezdůvodně vloni 19. března ráno, když venčila své dva pejsky. Nejprve na ni podle obžaloby křičel a pak ji napadl. „Zezadu ji doběhl, povalil ji na chodník a několikrát ji rukou sevřenou v pěst udeřil do krku a hlavy, přičemž jí způsobil podvrtnutí krční páteře s podezřením na lehký otřes mozku, a když se jí podařilo zvednout a snažila se z místa utéct, běžel za ní a křičel, že ji zabije,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Katarina Peková. „Běžela jsem a křičela o pomoc. Už jsem byla vyřízená, nemohla jsem, ale on byl pořád za mnou. Naštěstí tam vyšel jeden pán. Kdyby tam nebyl, možná by dokončil, co začal,“ řekla soudu mladá žena, kterou událost poznamenala více na duši než na těle. Po činu se bála vycházet sama ven, musela brát léky na uklidnění. Když u soudu spatřila obžalovaného, rozplakala se, stejně jako několikrát při výpovědi. „Utíkala tady před pánem a křičela o pomoc. Hned jsem volal městskou policii,“ doplnil očitý svědek s tím, že byl připraven jít jí na pomoc, ale pronásledovatel ji pak nechal být.

Libor T. ale u soudu vinu odmítl. „Její psi na mě vrčeli. Já jí řekl, jestli by si je nemohla uklidnit, a ona řekla, že ne. Já do ní z boku strčil, ona pak utekla. Nepronásledoval jsem ji, nevyhrožoval jsem jí, nebil jsem ji,“ tvrdil obžalovaný, který se od roku 2014 léčí se schizofrenií. Soudu přiznal, že před činem užil drogy. Je ale přesvědčen, že jeho chování nemohly ovlivnit.

To si však nemyslí soudní znalkyně, psychiatrička Eva Navrátilová, která na něj vloni v srpnu vypracovala posudek. Řekla, že v dobu útoku bylo jeho onemocnění v remisi a nemělo tedy zásadní vliv na jeho chování. Že kdyby předtím neužil marihuanu a pervitin, k ničemu by pravděpodobně nedošlo. V posudku také uvedla, že muž vysazuje medikaci a že bylo opakovaně zdokumentováno, že je pod vlivem drog agresivní. „Je nutno na něj pohlížet jako na osobu nebezpečnou pro společnost. Navrhuji ústavní léčbu,“ uvedla Navrátilová. Další soudní znalec Luděk Pitr řekl, že na těle poškozené nenašel žádné zranění, ač strávila noc v nemocnici.

Líčení bylo odročeno na neurčito za účelem výslechu dalších soudních znalců a také aktualizace posudku Evy Navrátilové, neboť obžalovaný v mezidobí dobrovolně nastoupil léčbu v psychiatrické nemocnici. Hrozí mu až tři roky vězení.