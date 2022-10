Soudní trest ale mladíkovi, jehož sympatie k nacistickému hnutí potvrzují i jeho tetování, nezabránil v tom, aby se vloni 11. srpna nevydal do Plzně a pořádně se tam nepředvedl. S přítelkyní, kamarádem a jeho partnerkou se vydali do jednoho z místních podniků. „V restauračním zařízení ACW Saloon se za přítomnosti nejméně dvouciferného počtu hostů a členů personálu pohyboval oblečen do trička, na kterém byla v přední i zadní části vyobrazena nacistická říšská válečná vlajka,“ popsala stát-ní zástupkyně. To ale nebylo vše. Když ovlivnění alkoholem vyšli ven, spatřil Eichhorn skupinku šesti Romů. „Křičel na nás 'cikáni do práce!', 'cikáni do plynu!', 'černé svině' a podobně. My na něj také křičeli různé nadávky. On zvedl pravou ruku a křičel 'Sieg Heil',“ popsal Jaroslav P. Když se parta Romů za Eichhornem a jeho skupinkou vydala, konflikt eskaloval. „U Plzeňského deníku řekl, že chcípneme, a namířil na nás pistoli,“ řekl Jaroslav P. „Schovávali jsme se za auta, měli jsme strach,“ doplnil jeho kamarád Josef D. Krátce poté Eichhorna a spol. zadržela Romy přivolaná policie.

Plzeňští strážníci našli ztraceného seniora a uctili památku odbojářů

Kamarádi obžalovaného si při výsleších podle svých slov nic nevybavovali. „Udělal jsem chybu, je to tak. Ale ve zbrani byl jeden náboj a nechtěl jsem střílet. Jen jsem je chtěl zastrašit, bál jsem se o sebe a kamarády,“ řekl v závěrečné řeči Eichhorn a stěží zadržoval slzy.

Plzeňský soud letos v srpnu Eichhornovi uložil trest 21 měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 30 měsíců. Zároveň mu na tři roky zakázal pobyt na území Plzně a státu propadlo jeho nacistické tričko. Eichhorn se odvolal ke Krajskému soudu v Plzni a částečně uspěl. „Příslušný senát zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ve výroku o trestu zákazu pobytu. Jinak zůstal napadený rozsudek beze změny,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Díky pondělnímu verdiktu se tak Eichhorn může zase vydat do Plzně, podmínka a propadnutí trika platí.