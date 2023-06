Dolhá se dostává do konfliktu se zákonem opakovaně. Na podzim 2019 ji tachovský soud potrestal za krádeže i další trestnou činnost 20 měsíci za mřížemi. V roce 2021 ji opavský soud propustil z vězení na podmínku, když jí stanovil zkušební dobu tří let. Venku ale byla jen několik dní a už si Dolhá vykoledovala pořádný malér. Rozhodla se totiž, že pobyt ve věznici na Borech zpříjemní svému synovi Miroslavovi a odeslala mu z pošty v Nýrsku poštovní zásilku, která obsahovala „perník“, nikoli však ten pardubický. Jenže její potomek se do rauše neměl šanci dostat. Ve věznici totiž odhalili, že zásilka mimo jiné obsahuje pohlednici s vyobrazením skupiny opic, na jejíž rubové straně byla nalepena bílá krystalická látka o hmotnosti 0,25 gramu, v níž byl později zjištěn pervitin. Odhalena byla snadno i odesilatelka, která stanula před plzeňským městským soudem. Vše doznala. „Jednala jsem impulzivně. Syna jsem neviděla pět let, bylo mi ho líto,“ vysvětlovala s tím, že proto potomkovi poslala pro zlepšení nálady jednu dávku. Na konci loňského listopadu byla odsouzena k dvouletému nepodmíněnému trestu, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou. Odvolací Krajský soud v Plzni letos v únoru verdikt potvrdil.

I když věděla, že ji čeká výkon trestu, ještě před jeho nástupem Dolhá zase kradla. Jak uvedla nyní u Okresního soudu v Klatovech státní zástupkyně Barbora Marešová, na čerpací stanici v Nýrsku obžalovaná odcizila počátkem března dvě zmrzliny značky Magnum a lahev nápoje Aloe Vera. Škoda činila zhruba dvě stovky.

Dolhá se ke všemu doznala a uzavřela se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, která jí vynesla deset měsíců nepodmíněně. Soudce Petr Sperk tuto dohodu schválil. Vysvětlil, že jiný než nepodmíněný trest nepřicházel v úvahu, byť šlo o banální krádež. Žena totiž už předtím nevyužila šanci, kterou jí soud dal při předchozích krádežích. „Činu se navíc dopustila ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Je třeba také připomenout, že byl uložen trest při spodní hranici trestní sazby, která je šest měsíců až tři roky,“ upozornil Sperk.

Verdikt je pravomocný. Tím ale trable Dolhé nekončí, ještě ji kvůli dalším krádežím čeká soud v Plzni. Za mřížemi tak stráví několik let.