Zloděj se nezdráhal krást ze zajištěného pozemku na území Stańkova. Odcizil z něj téměř půltunový stroj.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Po pachateli čtyř set kilové vibrační desky, nebo též 'žáby' pátrají policisté z Holýšova. Kroje stroje si však přisvojil ještě přívěsný vozík značky Agados. „Pachatel vnikl na pozemek tak, že přeštípl řetěz na vratech a pak i řetěz, kterým byl zajištěn zmíněný přívěs,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že celkem vznikla škoda právnické osobě, a to v hodnotě 195 tisíc korun. Za krádež by si mohl jít pachatel sednout až na pět let. Policie po něm pátrá.