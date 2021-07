Tentokrát se mu osudným stalo, že si udělal sluhu z o rok mladšího muže. Posílal ho pro nákupy, především alkoholu a cigaret, nutil ho uklízet a podobně. Když neposlechl, dostal nakládačku. Naposledy ho zbil tak, že muž skončil v nemocnici, a vše se tak již nedalo utajit.

Oba muži žili ve stejném domě v Sušici. David E. nutil spolubydlícího poslední tři měsíce k různým úkonům. Když neposlechl, následoval výprask. Muž to snášel a nic neoznámil, naposledy to ale známý kriminálník přehnal. „Počátkem července opakovaně fyzicky napadl poškozeného, kterého udeřil rukou sevřenou v pěst a kopy kolenem do hlavy i jiných částí těla. Při fyzickém útoku muži způsobil zranění, se kterým byl ošetřen ve zdravotnickém zařízení,“ popsala Dana Ladmanová z klatovské policie. David E. byl zadržen a převezen na služebnu. „Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. Byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, přečinu porušování domovní svobody a pokračujícího přečinu vydírání,“ popsala Ladmanová s tím, že policisté si vyžádali znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Na jejich výsledek ale už bude David E. čekat za mřížemi, neboť ho klatovský soud vzal do vazby.

David E. má bohatou trestní minulost. V roce 1998 zavraždil nožem v Sušici o dva roky staršího muže. Dostal 11,5 roku. Z výkonu trestu byl propuštěn v roce 2010, od té doby napadl v městečku na Otavě řadu lidí. Mimo jiné v roce 2013 v Magic Clubu několika hostům, mezi nimiž byly i ženy, tzv. hlavičkami přerazil nos a způsobil další zranění, po pár dnech v restauraci U Smrku bezdůvodně zbil dva důchodce. Soud jej poslal do vězení na 32 měsíců. Vrátil se v červenci 2016 a opět začal řádit. Jeho oběťmi se staly nejprve dvě ženy, pak dva muži a vše vyvrcholilo v baru Macao v noci ze 24. na 25. prosince 2016. Bezdůvodně napadal hosty, křičel, že je rozkope a podřeže. S některými se chtěl prát. Zachránil je barman, který Davidovi E. v útoku na zákazníky bránil vlastním tělem, přestože za to od něj schytal pár rán. „Měl jsem naražená žebra a především mi hozenou židlí vážně poranil koleno,“ řekl barman soudu. I za tenhle skutek putoval násilník za mříže. Po propuštění dlouho latinu sekat nevydržel, tyranizoval výše uvedeného spolubydlícího.