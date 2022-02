Na 16 let za mříže poslal ve středu 9. února Krajský soud v Plzni Lotyšku Světlanu P. (35). Žena v prosinci 2020 v hotelu v Karlových Varech udusila svoji novorozenou dceru. Miminku, které se narodilo zdravé, nejprve vložila do úst látku, lepící páskou mu pak přelepila pusu a nos, načež mu dvakrát omotala pupeční šňůru kolem krku, čímž ho udusila. Dítě pak vložila do dvou igelitových tašek, které pohodila u řeky. Mrtvého novorozence zanedlouho našla náhodná kolemjdoucí.