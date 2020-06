Svědky dopravní nehody, ke které mělo dojít 5. června ve 23:30 hodin mezi Draženovem a Luženicemi hledají domažličtí dopravní policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem se údajně nechoval ohleduplně a ukázněně, nejel s vozidlem při pravém okraji vozovky a přejel do protisměru, kde zezadu narazil do chodce, který šel po levém okraji vozovky od Draženova na Luženice. ,,Osmačtyřicetiletý chodec měl na sobě vestu z retroreflexního materiálu. Řidič na místě nezastavil, neučinil potřebná opatření a dopravní nehodu neoznámil na policii. Tu oznámili až zdravotníci, které si chodec následujícího dne v 10 hodin ráno přivolal," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že policisté pak chodce vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem pozitivním 0,82 promile alkoholu v krvi. Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zavolat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.