Rozsudek si Koubová nevyslechla, k soudu se totiž opět nedostavil klíčový svědek, jímž je muž, odsouzený nedávno za podvody.

„Opatřila si falzifikát diplomu Západočeské univerzity, který uvádí, že získala vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu Učitelství pro základní školy, ve studijních oborech Učitelství informatiky pro základní školy a Učitelství technické výchovy pro základní školy,“ uvedl v obžalobě státní zástupce, podle něhož Koubová diplom předložila v listopadu 2019 ve škole jako doklad o svém dosaženém vzdělání a díky tomu byla přijata na pozici pedagoga. Později se ale zjistilo, že jde o falzifikát. Stalo se tak díky upozornění jejího bývalého partnera.

„S obžalobou nesouhlasím, falešný diplom jsem si úmyslně nepořídila,“ uvedla před soudem Koubová s tím, že má bakalářský titul z Metropolitní univerzity Praha, kde studovala cestovní ruch. V roce 2019 si podle svých slov chtěla rozšířit vzdělání, a tak navštívila při dni otevřených dveří pedagogickou fakultu. Tam potkala Pavla Kubeše, který jí řekl, že jí fakulta může umožnit individuální studium. V březnu se jí ozval a domluvili se, že začne studovat. Dodala, že i když školu vystudovala za pouhé dva a půl měsíce, nikdy neviděla nikoho z pedagogů a diplom jí předal Kubeš, divné jí to nebylo. „Věřila jsem mu,“ tvrdila obžalovaná, kterou při druhém líčení zasypal soudce Vladimír Žák dotazy, jak je možné, že už v minulosti opakovaně používala tituly Mgr. či dokonce Ing. Měla je u svého jména uvedeny např. při volbách do obecního zastupitelstva v roce 2014, kde neuspěla. Titul Mgr. používala i při opatrovnickém řízení u soudu, kde podle soudce výslovně uvedla, že má titul Mgr. od roku 2015, ač to nebyla pravda. Neoprávněně používat titul měla i při jiných příležitostech. U soudu to buď neuměla vysvětlit nebo tvrdila, že jde o omyl.

Očekávaný rozsudek nezazněl. Bez omluvy se totiž odpět nedostavil klíčový svědek Kubeš, jenž sám minulý týden dostal podmínku za padělání vysokoškolských diplomů a dalších listin. „Svědka necháme předvést,“ uvedl Žák.

Koubové hrozí až tři roky vězení. Rozsudkem ale její trable neskončí. Coby obžalovaná je aktuálně projednávána hned u několika českých soudů a minimálně jednu obžalobu má nejspíše ještě před sebou.