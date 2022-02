Muž s vysokoškolským titulem, který je autorem několik knih, byl poprvé za zneužívání děvčat odsouzen v roce 1994. Tehdy jako trenér atletického oddílu si pod záminkou vyhodnocení testů pozval dvě mladičké sportovkyně. Přiměl je, aby se svlékly do naha, a nutil je, aby se navzájem bily různými předměty, pak je sám bil a jednu přitom držel za přirození. Později totéž zopakoval s další svěřenkyní. Dostal za to podmínku, dvouletý zákaz činnosti a musel se podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení. V roce 2002 byl odsouzen za to, že coby majitel agentury kontaktoval zájemkyně o modeling. Zval je k sobě, fotil je, nutil je psát erotické diktáty a pak je trestal za chyby. Naprostou většinu z deseti poškozených přiměl svléci se do naha a pak je bil. Nepomohlo, že některé křičely a prosily ho, ať je nechá. I tentokrát vyvázl s podmínkou, ale už se musel podrobit ústavnímu sexuologickému léčení (později se přeměnilo a ambulantní) a zákaz práce s dívkami mladšími 18 let, ať již jako pedagog, trenér či organizátor čehokoli, dostal na 10 let.