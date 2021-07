Policie od dubna pátrala po pachateli, který ze zemědělského areálu ukradl traktor značky Zetor. Minulý týden policie obvinila trojici mužl, která má krádež na svědomí. "Muži ve věku 29, 31 a 48 let se po předchozí domluvě rozhodli odcizit traktor. 31letý muž je dovezl k zemědělskému areálu, nejstarší pak prolezl dírou v oplocení a s traktorem, který měl klíče v kabině, odjel. Dva mladší kumpáni po celou dobu hlídali, aby mohli zloděje varovat," informovala mluvčí policie Dagmar Brožová. Hodnota traktoru byla vyčíslena an 98 tisíc korun.

Po ojdezdu ze zemědělského areálu zamířil nejstarší muž s traktorem na lesní cesty, kterými dojel až k obci Výrov na Blížejovsku, kde traktor schoval před jeho prodejem.

"Všichni tři obvinění mají bohatou trestní minulost. Osmačtyřicetiletý muž byl v roce 2015 odsouzen mimo jiné za krádež a loupež k trestu odnětí svobody nepodmíněně na dobu 72 měsíců do věznice s ostrahou, kdy z výkonu tohoto trestu byl propuštěn v září 2020. Jednatřicetiletý muž byl odsouzen ve Spolkové republice Německo Okresním soudem v Chamu rovněž za krádež k peněžitému trestu 4 950 euro. Devětadvacetiletý muž byl rozsudkem Okresního soudu v Domažlicích v únoru 2020 odsouzen pro trestný čin krádeže k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin a peněžitému trestu 10 tisíc korun. Protože obvinění byli v posledních třech letech odsouzeni či potrestáni za obdobnou trestnou činnost, hrozí jim nyní vyšší trest odnětí svobody, a to na šest měsíců až tři roky. Mladší muži jsou stíháni na svobodě, nejstarší obviněný byl vzat do vazby," dodala mluvčí.