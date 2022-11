Podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, měl v hospodářské části domu mimořádně kvalitní indoor pěstírnu rostliny konopí. Tak kvalitní, že jen málokdo věřil tomu, že by ji postavil sám a za své peníze. Technologie se skládala ze závěsných svítidel s vysokotlakými výbojkami, samostatných vysokotlakých sodíkových výbojek a elektrotechnického příslušenství k nim, elektronického předřadníku, automatického zavlažovacího systému, ventilace s filtrací s nastaveným časovým cyklem, elektrických topných těles, živné půdy a speciálních hnojiv. „Od září do prosince 2020 zde vypěstoval nejméně v jednom pěstebním cyklu 299 kusů rostlin konopí o výšce v rozmezí 60 až 100 cm, z nichž bylo možné získat nejméně 9442 gramů rostlinné drti s obsahem nejméně 10,1 procenta účinné látky D-9-tetrahydrokanabinol,“ zaznělo v obžalobě. Kromě toho se u Petrželky našlo 183 gramů rostlinné drti. To vše měl podle státního zastupitelství pro účely budoucího prodeje.

Petrželka u soudu prohlásil všechny skutečnosti obsažené v obžalobě za nesporné. Tvrdil, že z marihuany chtěl vyrábět masti.

Vzhledem k množství drogy mu hrozilo 8 až 12 let vězení. Senát krajského soudu mu uložil trest na samé spodní hranici, tedy osm let ve věznici s ostrahou. Státu také propadlo vybavení pěstírny včetně rostlin. Vysoký trest vyvolal na sociálních sítích značné diskuse, většina lidí ho kritizovala jako nepřiměřeně vysoký v porovnání s tresty např. za násilnou činnost.

Spokojen nebyl ani Petrželka. Na místě se odvolal a výrazně si pomohl. „Napadený rozsudek byl zrušen v celém rozsahu, a ve věci bylo vydáno nové rozhodnutí,“ informovala Deník mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. Dodala, že zrušen byl i květnový pražský rozsudek a obžalovanému byl nově uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Kromě toho státu propadlo vybavení pěstírny a zajištěné drogy a byl mu také uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 15 měsíců. Verdikt je pravomocný.

