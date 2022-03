Strážce parku podle policie zbil známý freeridista, hrozí mu čtyři roky vězení

Nesmazatelně se zapsal do historie českého freeridingu, jeho dědeček byl jedním ze zakladatelů šumavské Horské služby, teď má ale Jiří B. jiné starosti. Policie po sedmi týdnech prověřování dospěla k závěru, že to byl právě on, kdo v únoru velmi surově zaútočil na dva strážce Národního parku Šumava a zranil je.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Cvičení Horské služby Šumava | Foto: Deník / Kojan David