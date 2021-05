Státní zástupce ho chtěl za zneužití dítěte zavřít, otčím ale vyvázl s podmínkou

Devítiletou holčičku nutil, aby mu rukou třela penis, hladil ji na přirození, zasouval jí do přirození prsty a nepřestával s tím, ani když křičela, ať toho nechá. Říkal jí, že už je velká holka a že tatínci to normálně holčičkám dělají. Státní zástupce chtěl za to Miloslava Ch. (31) poslat do vězení na sedm let, senát Krajského soudu Plzeň ale došel k závěru, že je postačující podmínka.

Miloslav Ch. před Krajským soud v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Miloslav Ch. z Klatovska se s dívčinou matkou seznámil v roce 2017. Brzy se ale rozešli a dívka se pak matce svěřila, že ji otčím sexuálně zneužíval. Věc doputovala až před krajský soud, který Miloslava Ch. sice neuznal vinným ze znásilnění, jak navrhovala obžaloba, ale odsoudil ho za pohlavní zneužití, a to ke tříletému trestu, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Zároveň mu uložil zaplatit dítěti 100 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Předseda senátu Tomáš Mahr při odůvodnění rozsudku tehdy uvedl, že podle znalce není Miloslav Ch. pedofil v klasickém slova smyslu, ale preferuje mladé dívky. Proto si hledá starší ženy, aby mohl být v blízkosti jejich mladých dcer. Turisty nejvíce láká Řecko. Dovolená ale kvůli testům vyjde dráž Přečíst článek › Po odvolání projednal věc Vrchní soud v Praze, který ho vrátil zpět do Plzně k doplnění dokazování. Mimo jiné byla znovu vyslechnuta poškozená, která sexuální útoky otčíma potvrdila. „Říkal mi, že tohle dcerám dělají i jiní tatínkové. Myslela jsem si, že je to normální,“ uvedla dívka s tím, že až později jí matka vysvětlila, že to normální není . A vše šla oznámit na policii. „Nic jsem neudělal, jsem nevinný,“ prohlásil Miloslav Ch., podle něhož jde o pomstu dívčiny matky za rozchod. Dodal, že dnes je ve spokojeném vztahu se ženou, která má 12letou dceru. Senát po zvážení všech důkazů vynesl stejný verdikt jako poprvé – tedy podmínku a odškodné. Rozsudek není pravomocný, odvolaly se obě strany, a tak se causa vrátí do Prahy.

