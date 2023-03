Snem dvacetiletého muže z Domažlicka bylo stát se aspoň na chvilku řidičem autobusu. A svůj sen si taky splnil. Problém byl v tom, že do autobusu neoprávněně vnikl, odjel s ním a následně havaroval, a navíc nebyl ani držitelem žádného řidičského oprávnění.

Mladík s odcizeným autobusem havaroval. | Foto: Policie ČR

Mladík se uvedeného přečinu dopustil 16. ledna letošního roku krátce před půlnocí v Domažlicích. „Bez použití násilí si dotyčný otevřel přední dveře u autobusu, který byl zaparkovaný na autobusovém nádraží v ulici Poděbradova v Domažlicích. Po zjištění, že se v zapalovací skříni nachází klíč, autobus nastartoval a z autobusového nádraží s ním odjel na hlavní pozemní komunikaci,“ popsala mluvčí policie Barbora Šmaterová. Při vyjíždění z nádraží však vyjel autobusem vlevo mimo silnici a přední částí autobusu narazil do betonového květináče. Ani to muže v řízení autobusu nezastavilo. „Pokračoval ve směru své jízdy do ulice Prokopa Velikého, poté odbočil doleva do ulice Švabinského, kde narazil do svislé dopravní značky a následně s autobusem havaroval do travnatého svahu. Dotyčný řidič pak z místa odešel. Autobus zůstal stát odstavený napříč ulicí Švabinského, která se tak stala zcela neprůjezdnou,“ doplnila mluvčí.

K vypátrání mladého řidiče pomohla domažlickým policistům dobrá místní znalost a zajištěné kamerové záznamy. Mladík k uvedenému činu doznal, že si chtěl splnit svůj sen a aspoň na chvíli se stát řidičem autobusu.

Za splnění svého snu a krátké šoférování autobusu si mladý muž vyslechl od policistů podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Případem se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení policie v Domažlicích, nehodu šetří jejich kolegové z dopravního oddělení.