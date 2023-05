„Poté, co uslyšel ránu a vyšel ze svého domu, a poté, co zjistil, že Roman P. narazil pravou přední části jím řízeného vozidla do betonové podezdívky oplocení domu a následně do betonové skruže, přistoupil ke jmenovanému, který se již nacházel vně auta, a udeřil jej rukou sevřenou v pěst dvakrát do levé strany obličeje a jednou do pravé strany obličeje,“ popsala státní zástupkyně Taťána Ulčová s tím, že Romanovi P. tak způsobil zlomeninu horní čelisti.

„Já jsem se bránit nemohl, bylo to zákeřné. Dostal jsem dvě, slyšel jsem, jak to křuplo. Chytil jsem mu ruku a pak jsem dostal druhou rukou ještě jednu. Když jsem upadl, on odešel. Já si pak zavolal záchranku,“ řekl Roman P., který podle svých slov havaroval, protože mu někdo předtím prorazil pravé přední kolo a silnice byla navíc namrzlá. Jel sice podle svého odhadu rychlostí jen cca 8 – 10 km/h, ale i tak nedokázal při jízdě z kopečka zastavit, táhlo ho to doprava na plot. Auto bylo podle něj neovladatelné. V pracovní neschopnosti byl téměř až do konce března. „Měsíc jsem mohl jíst jen kašovitou stravu,“ prohlásil.

Kubík ale u soudu odmítl, že by na souseda zaútočil. „Šel jsem k němu a ptal se, co dělá. On třikrát zopakoval slovo smyk. Ptal jsme se ho, jestli je opilý, ale neodpověděl. Já pak šel do vrátek a on vycouval,“ líčil soudu Kubík. „Proč tvrdí, že jsem ho zranil já? Je to asi msta. Dva měsíce předtím jsem byl napaden jejich mladým a řešilo se to,“ nabídl soudu svoji verzi důchodce a doplnil, že si soused mohl způsobit zranění při nehodě nebo při pádu.

Oboje ale odmítl soudní znalec Hynek Řehulka. „Je prakticky vyloučeno, že by se takto zranil při nehodě v malé rychlosti. Nic nesvědčí ani pro pádové zranění,“ prohlásil Řehulka s tím, že naopak ranou pěstí by újma Romanu P. způsobena být mohla.

Obžalovanému hrozí za ublížení na zdraví až tři roky vězení, poškozený po něm navíc požaduje odškodné ve výši necelých 58 tisíc korun. Rozsudek by mohl padnout v červnu.