Neštěstí se stalo vloni 21. června. Dítě utrpělo popáleniny II. stupně na obličeji, rukou a přední části trupu. Celkem byla zasažena pětina těla holčičky, zranění bylo podle znalců silně bolestivé. Na místo ihned vyjela zdravotnická záchranářka s řidičem, později přijel i lékař a dítě bylo sanitou transportováno na heliport a letecky transportováno na popáleninové centrum na Královských Vinohradech, kde bylo hospitalizováno necelé dva týdny, pak se léčilo ambulantně.

Domov se otřásal smíchem, Martin strčil do kapsy i Vondráčkovou

Lékař ale událost neohlásil a policie se tak o případu dozvěděla až s několikaměsíčním odstupem od zdravotní pojišťovny. Policie nakonec došla k závěru, že vinen je otec dítěte, byť holčičku v inkriminovanou chvíli měla hlídat babička a on měl být na zahradě. „Proč byl stíhán jen otec? K tomu se nemohu vyjadřovat,“ řekla Deníku Dana Ladmanová z klatovské policie. V listopadu byla podána obžaloba a nyní Pavel S. usedl na lavici obžalovaných. „Dceru ponechal bez patřičného dozoru, v důsledku čehož došlo k jejímu opaření. Spáchal tak přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla státní zástupkyně Peková.

Obžalovaný před soudem odmítl vypovídat. Byla tak čtena jeho výpověď z přípravného řízení, kde uvedl, že holčičku svěřil do péče dospělým osobám, které mají zkušenosti s péčí o děti, ale které nebude jmenovat, neboť jde o osoby blízké a mohl by je vystavit nebezpečí trestního stíhání. Nic bližšího k případu neřekl. Jeho matka, otec i manželka nevypovídali na policii a odmítli to i u soudu. Z výpovědí záchranářů vyplynulo, že při jejich příjezdu chladila babička dítě ve vaně a čekal na ně jeho otec, ale nikdo jim přesně neřekl, co se v domě stalo.

Při vesnickém lynči měli použít i motorovou pilu. Obžaloba přehání, hájí se

„Jde o věc, která se běžně k soudu nedostává. Většinou je zastaveno trestní stíhání, neboť není problém s doznáním pachatele. Zde to ale nebylo možné, neboť rodina, místo aby se k události postavila čelem, zarytě mlčela,“ řekla Peková s tím, že sice chápe, že největším trestem už je fakt, že dítě utrpělo závažné zranění, nicméně obžalovaný se dopustil trestného činu a je nutné ho potrestat. „Nemohu se ubránit dojmu, že nad zdravým rozumem převážil zájem zdravotní pojišťovny na náhradě nákladů,“ reagoval obhájce obžalovaného Radomír Šimáček. Dodal, že takto by mohl být stíhán každý rodič, jemuž zakopne dítě a rozbije si hlavu. „Dcera nebyla ponechána bez dozoru. Šlo o nešťastnou náhodu,“ uzavřel Pavel S.

Soudce Kasal po zvážení všech důkazů tátu holčičky zprostil obžaloby a zdravotní pojišťovnu s téměř dvousettisícovým nárokem odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Soud se ocitl ve stavu důkazní nouze. Nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný,“ uvedl Kasal. Připustil ale, že by Pavel S. nebyl soudem nejspíše potrestán ani v případě, že by se prokázalo, že dítě svěřil své matce, která pracuje v mateřské škole a s dětmi tak má zkušenosti. „Kdyby ji nechal úplně bez dozoru, bylo by to něco jiného,“ řekl soudce.

Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání, a tak je možné, že bude záležitost řešit Krajský soud v Plzni.