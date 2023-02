Vše začalo vloni v listopadu telefonátem na linku 158. „Policisté na obvodním oddělení v Plánici přijali oznámení o krádeži finanční hotovosti v rodinném domě nacházejícím se v obci na Plánicku. Neznámý pachatel v době od 21. do 22. listopadu tohoto roku vnikl do objektu, kde odcizil finanční hotovost přesahující dvacet tisíc korun,“ uvedla tehdy Dana Ladmanová z klatovské policie. Potvrdila, že při obhlídce místa činu byla nalezena pěstírna. K jejímu vlastnictví se doznal nezaměstnaný syn majitelů nemovitosti Štěpán Selský. Podle informací Deníku později policistům řekl, že vše pěstoval pouze pro svoji potřebu, že už s užíváním návykových látek přestal a že už se to nebude opakovat.