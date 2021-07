Slíbily dívce zábavu. Místo toho jí píchaly drogy a musela šlapat

Už je to definitivní. Plzeňanku Ivetu Čonkovou (45) a Slovenku Nikolu Hoľanovou (23) čeká vězení za to, že patnáctiletou mentálně retardovanou dívku vylákaly do Plzně, kde jí dávaly drogy a poté z ní udělaly prostitutku. Prvně jmenovaná si odsedí šest let, její kamarádka ještě o rok víc. Rozhodl o tom včera Vrchní soud v Praze.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR