Senior je plný humoru, ale má na obou končetinách protézy a tak je odkázaný na pomoc druhých. Toho využil Václav H., který ho jednou odvážel sanitkou domů do Chlumčan. Seznámili se a Havlík mu řekl, že je doma sám, že nemá, jak se kamkoliv dostat, že má nemocnou nohu, kterou bylo potřeba převazovat. Václav H. se mu tak nabídl, že za ním bude dojíždět a pomáhat mu. „Dojížděl nejprve jednou za týden, pak častěji a nakonec se s Fandou domluvil, zda by se k němu nemohl nastěhovat, že má velký dům, že je tam sám a on neměl pořádné bydlení. Tak se k němu nastěhoval a začal se o něj starat. Časem mu pan Fanda svěřil kreditní kartu, aby mu šel vybrat nějaké peníze na jídlo. Ze začátku mu ji vracel, s tím, že ukazoval, co nakoupil, později už si ji ale nechával u sebe, začal si vybírat pro svoji potřebu aniž by o tom Fanda věděl,“ popsala Dana Jílková, která byla přítelkyní Václava H. a nějaký čas tam s nimi žila. O tom, co dělá Václav H. s penězi seniora, neměla tušení. Bylo jí řečeno, že se je vše domluvené a nemá se o to starat.

Limberský půjčil známému své Bentley, ale mělo být bez jeho vědomí prodáno

Po zhruba dvou letech si ale senior uvědomil, že dlouho neviděl výpis z účtu, že neví, kolik na něm má. „Naložili jsme ho do auta a odvezli do banky. V bance zjistil, že má na účtu 17 tisíc korun, ale ještě v roce 2019 tam měl 400 000 Kč, což viděl dle výpisů doma, které si pečlivě schovával. Začali jsme to tak okamžitě řešit přes policii. Tam nám řekli, že se do domu i z bezpečnostních důvodů vracet Fanda nemá. Tak jsem ho vzala ke kamarádce, kde mohl dočasně bydlet. Hledali jsem domov pro seniory, aby o něj bylo postaráno, aby měl veškerou péči,“ uvedla Jílková, která společně s kamarádkou Blankou Bočkovou našla místo v domově pro seniory v Janovicích nad Úhlavou, kam pana Havlíka tento týden převezly. „Čekací doba je obvykle delší než týden, záleží na různých okolnostech. Nicméně nejdůležitější byly pro mě sociální podmínky, ve kterých pán žil. V takovém případě jsem se rozhodla jej přijmout co nejdříve. Narozdíl od klientů, o které je ještě nějakou chvíli schopná pečovat rodina, on tu pomoc potřeboval okamžitě,“ uvedla vrchní sestra Domova Clementas Janovice Martina Kolářová.

Péče mu totiž předtím rozhodně nedostávalo, jak posmutněle přiznal i senior. „Nebylo to dobré. Václava. jsem viděl hodně málo. Přijel třeba v osm večer, rychle přebalil a hotovo,“ řekl Havlík s tím, že v Clementasu se mu líbí a těší na spolubydlícího.

Po operaci se neobejde bez vozíku. Pomohl by jí elektrický pohon

„Péče byla hodně sporadická. Přebalil ho, dal mu jídlo na stůl, ale on potřeboval větší péči, musel cvičit, polohovat, aby neměl proleženiny a pohybovat se. Václav byl více pryč než s ním doma. Já jsem tam nějaký čas bydlela, vařila jim, ale jezdila jsem do práce, bydlení mám v Plzni. Sama bych se o něj starat nemohla, říkala jsem, že seženeme domácí péči, že se o něj postarají, ale Václav H. byl proti, že se budeme starat sami,“ dodala Jílková.

Kromě peněz z účtu si ale samozřejmě po celou dobu vybíral i důchod, který tam seniorovi chodil, takže částka, o kterou ho obral, je mnohem vyšší, a ve finále se může blížit až k milionu korun. A ani to by nemuselo být konečné, pokud by ženy nezakročily. „Václav už všude okolo rozhlašoval, že Fanda na něj přepíše jeho dům. Bylo hrozné jak se choval, ani ho k nám nevozil na návštěvu, abychom se nedozvěděli, jak se o něj nestará, vše vidíme až nyní, proč tomu tak bylo,“ sdělila Bočková.

Případem se zabývají kriminalisté. Vyšetřují ho jako trestný čin zpronevěry.