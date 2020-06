Soud jí udělil na základě dohody o vině a trestu 16 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky. Nejbližším příbuzným zesnulého pětaosmdesátiletého seniora navíc zaplatí 800 tisíc na nemajetkové újmě. Rodina ale původně požadovala miliony.

Ke smrtelné nehodě, která stála život seniora Václava H. z Chodské Lhoty, došlo již 4. září roku 2019 ve Kdyni. Marie V. jela se svým vozem Citreon Berlingo přes kdyňské náměstí směrem na Klatovy, když ji nedaleko přechodu pro chodce u domu s číslem 154 oslnilo dopolední slunce. Marie shodou nešťastných náhod muže přehlédla. „Údajně ji oslnilo slunce. Co se týká dechové zkoušky na alkohol, dopadla negativně,“ uvedla ke střetu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Zdravotníci se seniora podle místních a svědků pokoušeli oživovat zhruba čtyřicet minut. Václav H. utrpěl ale zranění neslučitelná se životem, mimo jiné krvácel mezi mozkové obaly, utrpěl pohmoždění a otok mozku a zlomeninu klenby lebeční.

Dohoda je dle rodiny nedostačující

Pozůstalí Václava H. žádali kromě trestu za usmrcení z nedbalosti i nemajetkové odškodnění. Manželka, dvě dcery, zeťové a další příbuzní požadovali celkem 6 150 000 korun. „Pozůstalí současně uvedli, že dohodu považují jako nedostatečnou vzhledem k tomu, co se stalo,“ uvedla u soudu Tereza Maňáková, která rodinu zastupovala.

Soud ale v rámci rozsudku přiznal o poznání nižší částky, a to jen manželce a dcerám zesnulého. Manželka tak dostane 400 tisíc, a dcery po 200 tisících korunách. „Ostatní příbuzní jsou odkázáni se svými nároky na řízení ve věci občanskoprávní,“ podotkl soudce Jan Švígler.

Co se týká stanoveného trestu, je dle soudce adekvátní. „Dohoda je ku prospěchu všech zúčastněných stran,“ zmínil Švígler v odůvodnění. „Nehoda se zkrátka stát může. Roli hraje především to, že se něco takového stalo slušně se chovajícímu a bezúhonnému člověku, je to pouze ojedinělý exces. V úvahu se ale bere i věk zesnulého,“ pokračoval s tím, že soudní jednání bylo primárně o rozhodnutí viny a trestu.