Škába před soudem házel vinu na svoji bývalou partnerku, jež je podle něj majitelkou psa a řádně ho nevychovala, i na zraněnou důchodkyni, která se podle něj nedívala pod nohy. Soudce Petr Sperk ale došel k závěru, že vinen je on.

Incident se odehrál loni 9. července kolem 15. hodiny v sousedství Domažlické ulice v Klatovech. „Obžalovaný venčil psa rasy rotvajler, kterého měl tzv. na volno, tedy bez vodítka a košíku. Pes se při venčení rozběhl a v běhu narazil do ženy, narozené v roce 1948,“ uvedl státní zástupce Michal Rendl.

„Šli jsme se synem z koncertu v kostele. Najednou jsem ucítila silný náraz a upadla dozadu. Když jsem ležela na zemi, cítila jsem silnou bolest v pravé noze,“ popsala osudný okamžik seniorka. Dodala, že když se na nohu podívala, měla ji nepřirozeně zalomenou dozadu. Sama si ji uchopila a dala dopředu. Vtom se velmi lekla, neboť se zpod ní vysoukal tmavý pes a utekl.

Seniorka si při pádu velmi vážně zranila koleno a strávila týdny nejprve v klatovské a pak horažďovické nemocnici. Dlouho se neobešla bez cizí pomoci, dodnes je schopna chodit jen o francouzských holích. Jak sama uvedla, bývala aktivní žena, která žila společenským životem a chodila i na túry, po zranění se ale musela všeho vzdát.

Soudní znalec z oboru zdravotnictví ve svém posudku konstatoval, že se dá předpokládat, že žena bude mít trvalé následky.

Škába, jenž má trvalé bydliště na klatovské radnici a jehož si mohou pamatovat Klatované z loňských voleb, kdy za Piráty neúspěšně kandidoval do městského zastupitelstva, soudu řekl, že v současné době je nezaměstnaný a jeho maximální měsíční příjem je tisíc až pět tisíc korun. Vinu svaloval na ostatní. „Já jsem šel ven a pes, který patří mé dnes již bývalé přítelkyni, s níž jsem tehdy žil, z bytu utekl. On neposlouchá, není vycvičený, volal jsem na něj marně,“ líčil soudu Škába, který dosud nebyl trestán. Dodal, že za špatný výcvik rotvajlera může dnes již jeho bývalá partnerka. Uvedl také, že venku čekal, až se pes vyběhá a přijde k němu. On ale mezitím porazil seniorku, jdoucí kolem. „Pes běžel v dráze její chůze. Ona se nedívala před sebe a přepadla přes něj,“ tvrdil Škába a zkritizoval policii, že zraněné seniorce neudělala test na alkohol.

Soudce Sperk ale došel k závěru, že vina obžalovaného byla prokázána, a uložil Škábovi, jemuž hrozily za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyři roky vězení, šestiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 20 měsíců. Obžalovaný také musí poškozené a zdravotní pojišťovně zaplatit částky přesahující sto tisíc korun. „Výpovědi všech svědků se shodovaly v tom, že obžalovaný psa venčil, že tam s ním byl delší dobu, a dokonce si s ním hrál s nějakým míčkem, a tudíž bylo vyvráceno jeho tvrzení, že mu pes utekl, byl nevychovaný a nechtěl se vrátit domů,“ vysvětlil Sperk.

Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu pro odvolání.