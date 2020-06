Devětatřicetiletého řidiče osobního vozidla značky Peugeot, zastavili a kontrolovali policisté Obvodního oddělení Holýšov v Semošicích. Ten jel krátce po 23 hodině ze Staňkova přeš Křenovy.

,,Při kontrole z dostupných evidencí policisté zjistili, že muž má rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 22 měsíců, a to od prosince 2018 do října 2020. Dechová zkouška na alkohol a byla s negativním výsledkem, pozitivně však reagoval drogový test na přítomnost pervitinu. Řidič byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil odběru krve,"uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případem se dále zabývají.