Hned první den, co nastoupila jako prodavačka do řeznictví v Klatovech, tam začala krást jako straka. A pokračovala v tom, dokud ji neodhalili a nedostala padáka. Teď ji potrestal klatovský soud. Měla velké štěstí, že unikla vězení.

LUP SCHOVÁVALA U SVÉ SOUSEDKY V LEDNICI

Vaňková nastoupila do řeznictví 7. prosince 2019. „Ona bydlí v domě vedle nás. Hned ten první den, co byla v práci, přinesla různé salámy a párky. Chtěla si to nechat u nás v lednici, protože u nich nešla elektřina,“ uvedla dnes již bývalá kamarádka obžalované a dodala, že Vaňková k ní pak nosila uzeniny a maso opakovaně. V bedně, v igelitkách. Vše si nechávala u ní v lednici. „Říkala, že to kupuje, nenapadlo mě, že to krade,“ vypověděla žena, která přispěla k odhalení krádeží. Právě ji totiž Vaňková doporučila coby brigádnici, a tak se za ní domů rozjela vedoucí řeznictví, aby s ní vše probrala. „Zmínila jsem se jí přitom, že mám podezření, že u nás v práci někdo krade. A ona šla, otevřela lednici a řekla, že to vše si tam schovala Míša Vaňková,“ popsala při soudním líčení vedoucí obchodu.

Bylo toho požehnaně – lednice skrývala různé klobásy, párky, šunku, žebírka, řízky, karbanátky a další dobroty, vše za šest tisíc korun. To vše stihla žena nakrást během pouhých deseti dnů. U soudu se Vaňková ke krádežím přiznala, tvrdila ale, že toho odcizila méně.

DOSTALA ŠANCI

Vzhledem k tomu, že má v trestním rejstříku několik záznamů a letos si pobyla i vězení, když jí byla přeměněna podmínka a trest obecně prospěšných prací, reálně jí hrozilo, že se za mříže, odkud vyšla v červenci, zase vrátí. „Nepodmíněný trest se skutečně nabízel,“ potvrdil soudce Jan Kasal, který ale dal ženě ještě šanci a uložil jí trest ve výši šesti měsíců, který jí podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Musí také uhradit způsobenou škodu. Verdikt není pravomocný, neboť obžalovaná se na vynesení rozsudku nedostavila.