Za žádnou cenu mě nesmí chytit, řekl si recidivista Martin Csonka (30), když byl vloni v červnu přistižen v jednom z plzeňských domů při snaze o vloupání na půdu. Když ho jeden z nájemníků začal pronásledovat, použil na něj Csonka slzný sprej a pak prchal přes ploty, šplhal i po okapu. Stejně neunikl. Teď stanul před plzeňským městským soudem.

Csonka není žádné neviňátko, v minulosti už byl devětkrát odsouzen. K soudu ho přivedla eskorta, neboť je ve výkonu trestu, a zapisovatelka musela jeho přílohové spisy vézt na vozíku, neboť by je neunesla.

Csonka podle obžaloby vnikl do bytového domu v Plzni, kde po schodišti vystoupal do nejvyššího patra. U dveří do půdního prostoru štípacími kleštěmi překonal petlici osazenou visacím zámkem, do půdní kóje se mu ale vniknout nepodařilo. Na hluk totiž reagoval jeden z nájemníků, který vyšel z bytu ve čtvrtém patře na chodbu a Csonku spatřil. Když se ho zeptal, co tam dělá, dal se mladík na útěk. Nájemník běžel za ním, pronásledoval ho až k zadnímu vchodu vedoucímu do vnitrobloku. „V době, kdy Csonka přelézal plot na sousední pozemek a poškozený se ho snažil dostihnout, otočil se obžalovaný a z bezprostřední blízkosti začal stříkat slzotvorný prostředek,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně s tím, že dotyčný cítil výrazné pálení a od dalšího pronásledování upustil. Csonka tak mohl pokračovat v útěku, během něhož překonal několik plotů zahrádek vyšších 180 cm, a poté vyšplhal po hromosvodu do prvního patra. Otevřeným oknem vlezl do společných prostor a sešel do suterénu, kde byl ale zadržen policejní hlídkou.

Kromě toho se muž zpovídá u soudu ještě z jedné krádeže. Vloni za nouzového stavu v prodejním stánku v Plaze štípacími kleštěmi přestřihl jisticí lanko u vystavené elektronické koloběžky za osm tisíc korun. Vyndal ji ze stojánku a vyvedl z obchodního centra.

U soudu nezapíral. „Cítím se být vinen, skutky jsem spáchal,“ řekl Csonka. Když už se zdálo, že rozsudku nic nebrání, uvedl, že mu je od rána špatně, nemůže dýchat a ztratil čich. Soud proto líčení odročil na květen. Csonkovi hrozí až tři roky vězení.