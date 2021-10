Obžalovaný lékař vypláchl patnáctiměsíčnímu dítěti, jenž spolykalo syrové fazole, žaludek solným roztokem. Batole později zemřelo. Podle obžaloby lékař použil špatný postup, jenž vedl k fatálním následkům. Navíc měl pacienta co nejrychleji nechat převézt na specializované oddělení, kde by batoleti fazole ze žaludku odstranili. Zahálka však svou vinu odmítl: „Použil jsem správný medicínský postup,“ řekl lékař před domažlickým soudem.

Zahálka byl okresním soudem potrestán dvouletou podmínkou a tříletým zákazem činnosti, odvolal se však ke krajskému soudu a ten celý případ vrátil do Domažlic. „Obhajoba v rámci odvolacího řízení předložila stanoviska několika medicínských odborníků, jež polemizují se znaleckým posudkem, na jehož základě byl obžalovaný uznán vinným,“ uvedl pro server Novinky.cz předseda odvolacího senátu Miloslav Sedláček. Podle něj tato vyjádření zpochybňují závěr znalce o příčinné souvislosti mezi použitím solného roztoku a smrtí dítěte.„Jsou to kvalifikované výhrady, na které by měl znalec re­agovat a vysvětlit, proč právě on má pravdu. Pokud tak přesvědčivým způsobem neučiní, bude zapotřebí revizní znalecký posudek,“ vysvětlil Sedláček.

Tragická událost se stala loni v březnu, kdy matka přivezla do nemocnice malého syna. Ten podle jejích slov snědl asi deset kusů syrových fazolí. Doktor dítěti podal solný roztok, aby vyvolal zvracení. Po několika hodinách však u batolete došlo k zástavě srdce a dechu. Ani přes prováděnou resuscitaci se ho nepovedlo oživit. Příčinou smrti byl otok mozku.