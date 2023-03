Domažlická nemocnice přijde o primáře dětského oddělení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Krajský soud v Plzni, jenž potvrdil verdikt Okresního soudu v Domažlicích z listopadu 2021. Ten primáře Zahálku potrestal za smrt patnáctiměsíčního chlapečka podmínkou a zákazem činnosti.

Primář Domažlické nemocnice František Zahálka u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Lékař dítěti, které pozřelo syrové fazole, podal silně koncentrovaný solný roztok. Batole následně zemřelo. Oba soudy došly k závěru, že na vině byl špatný postup lékaře.

Od neštěstí uplynuly již tři roky, stalo se v březnu 2020. Tehdy matka přivezla do nemocnice syna, jenž snědl fazole, které jsou podle některých zdrojů v syrovém stavu pro tak malé dítě toxické. Doktor Zahálka, který neměl od rodičů správné informace o počtu spolykaných kusů, se po konzultaci s toxikologickým centrem rozhodl pro vypláchnutí chlapečkova žaludku solným roztokem. Po několika hodinách po zákroku však u dítěte došlo k zástavě srdce a dechu a ani přes prováděnou resuscitaci se ho nepodařilo oživit. Příčinou smrti byl otok mozku.

Podle soudního znalce Michala Hladíka podal Zahálka chlapci příliš koncentrovaný solný roztok. Ten namísto 0,9 procenta chloridu sodného totiž obsahoval procent 15. Právě to způsobilo u dítěte metabolický rozvrat, vedlo k otoku mozku a následně ke smrti jediného dítěte svých rodičů. Soudní znalec také uvedl, že doktor měl pacienta transportovat jinam, kde by mu pomohli.

Za vraždu mámy dvou školaček si cizinec odsedí devět let

Domažlický soud Zahálku, jenž vinu od počátku popírá, potrestal v červnu 2021 za usmrcení z nedbalosti trestem 20 měsíců, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Na dobu tří let mu také uložil zákaz výkonu povolání. Následovalo odvolání ke Krajskému soudu v Plzni, jenž i na základě stanovisek lékařů předložených obhajobou vrátil případ k projednání do Domažlic. Tamní senát i po doplnění dokazování znovu došel k závěru, že je Zahálka vinen, a uložil mu stejný trest jako v prvním případě. „Není možné rozhodnout jinak, než že obžalovaný je vinen. Zachránil tisíce, možná více životů, ale v tomto případě selhal. Zvolil naprosto špatný postup, který vedl ke smrti dítěte,“ uvedl soudce Jan Švígler.

Následovalo další odvolání ke Krajskému soudu v Plzni. Renomovaný odborník a soudní znalec Antonín Lukeš uvedl, že po podání tak silného solného roztoku již nebylo možné chlapečka v okresní nemocnici zachránit. Dodal, že když si nebyl Zahálka jistý postupem, měl nechat dítě převézt na odborné pracoviště, nebezpečí z prodlení by podle něj nehrozilo. Podpořil tak stanovisko Hladíka. Naopak místopředseda České pediatrické společnosti René Hrdlička, který ovšem není soudním znalcem, vyjádřil názor, že Zahálka použil jediný postup, který měl v tu dobu k dispozici.

Za vjetí do domova seniorů a smrt stařenky si odsedí pět let

„Je mi velice líto zmařeného mladého života, nicméně veškeré moje konání směřovalo k nápravě chyby, kterou udělala jiná osoba. Do konce života mě to bude provázet,“ pronesl primář Zahálka.

Senát odvolacího soudu po provedení všech důkazů odvolání obžalovaného i státní zástupkyně, která žádala vyšší trest, zamítl. „Obžalovaný se snažil dítěti pomoci, ale zvolil špatný postup, který je v přímé souvislosti s úmrtím nezletilého,“ uvedl předseda senátu Miloslav Sedláček.

Proti verdiktu již není možné odvolání. Jedinou možností je dovolání k Nejvyššímu soudu. Advokát lékaře uvedl, že po doručení usnesení tuto možnost zváží.

„Rozhodnutí soudu je závazné a jakmile ho získáme, učiníme kroky, které pro nás z něho vyplývají. Protože v tuto chvíli neznáme přesné odůvodnění, nebudeme se k verdiktu více vyjadřovat. V návaznosti na rozhodnutí budeme kontaktovat rodinu a řešit případná odškodnění,“ reagoval pro Deník na verdikt mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška.

Miminko zemřelo po návratu z pohotovosti. Rodina viní nemocnici, ta to odmítá

Jméno primáře Zahálky figuruje i v další kauze, jíž je smrt tříměsíčního dítěte, které zemřelo vloni před Vánocemi v Klenčí pod Čerchovem poté, co ho z pohotovosti v nemocnici v Domažlicích právě lékař Zahálka poslal domů, ač ho tam rodina přivezla s horečkami a křečemi. Jak Deníku ve čtvrtek řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová, tento případ se stále prověřuje, žádné obvinění dosud nepadlo.