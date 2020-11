K přepadení došlo v neděli 8. listopadu odpoledne. K ženě zezadu přiběhl neznámý muž a chtěl jí vytrhnout kabelku, kterou levou rukou držela za ucha. "O kabelku se přetahovali, až žena upadla na zem. Pachatel měl však větší sílu, a tak se mu kabelku podařilo vytrhnout," popsala mluvčí domažlických policistů Dagmar Brožová.

Seniorka měla v tašce peněženku s téměř dvanácti stovkami, platební kartu, osobní doklady, brýle a další věci, takže celková škoda se vyšplhala na více než 3200 korun. "Žena při pádu na zem utrpěla zranění, došlo i k poškození jejího oblečení," doplnila Brožová.

Policisté se ihned pustili do pátrání, prováděli šetření v okolí a vyhodnocovali kamerové záznamy. Posléze zachytili stopu, která je dovedla ke dvojici pachatelů. "Dvacetiletého muže, který ženu přepadl a okradl, jsme obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," uvedla policistka.

Druhý, o rok mladší muž, s nímž se první z dvojice o lup rozdělil, se zodpovídá ze zločinu legalizace z výnosu trestné činnosti. Muž totiž věděl, že peníze pocházejí z loupeže. Sám u ní byl a díval se na to, jak okradená seniorka bezmocně klečí na zemi. Peníze poté dvojice utratila v jedné z domažlických prodejen.

Kriminalisté oba muže umístili do policejní cely a soudce poté akceptoval návrh na jejich vzetí do vazby, kde si počkají na soud. "Staršímu z pachatelů hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let, mladšímu tři roky až osm let," upřesnila Brožová.