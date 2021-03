Šestadvacetiletý šofér boural v úterý odpoledne nedaleko čerpací stanice u Kdyně. Policisté následně zjistili, že muž měl pozitivní test na marihuanu.

Šestadvacetiletý řidič naboural nedaleko benzinky u Kdyně. | Foto: Archiv Policie České republiky

Nehoda se stala za městem, na křižovatce silnic první a třetí třídy. Řidič osobního automobilu značky Volkswagen Golf vyjížděl po 17. hodině od benzinky do Dělnické ulice. „Při odbočování dostal s vozidlem smyk. Přejel do protisměru a skončil v příkopu, kde narazil do svislé dopravní značky Dej přednost v jízdě,“ popsala událost domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.