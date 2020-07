„Odvolání obžalované bylo zamítnuto,“ potvrdila Deníku mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. Soud naopak zprostil obžaloby babičku holčičky Miluši H. (63) z Plzně, která byla pěstounkou dítěte poté, co bylo rodičům odebráno, ale umožňovala matce se s dcerou i nadále stýkat a ubližovat jí.

Emička přišla na svět koncem srpna 2017. Krutě se k ní matka zachovala jen o pár dní později, kdy s ní podle obžaloby udeřila o tvrdou rovnou podložku tak silně, že tento úder zasáhl i hlavu miminka. To muselo být s krvácením do mozku hospitalizováno ve Fakultní nemocnici Plzeň. Úřady poté rodičům odebraly nejen jejich dceru, ale i zhruba o rok staršího synka. Koncem prosince 2017 rozhodl plzeňský okresní soud, že děti budou svěřeny do péče jejich babičky Miluše H., pracovnice plzeňského magistrátu, jež je matkou biologického otce obou dětí. Ta opakovaně holčičku Sabině V. předávala, ač tak činit nesměla. Mladá žena tak mohla v týrání dítěte pokračovat. V době od ledna do března 2018 opakovaně velkou intenzitou mlátila Emičkou o tvrdou rovnou podložku, dále s ní opakovaně intenzivně třásla, kdy tímto svým jednáním dívce způsobila velmi vážná zranění, která si vyžádala operaci a více než měsíční hospitalizaci. Holčička byla tehdy plně odkázána na podporu přístrojů a byla v bezprostředním ohrožení života. Dle znaleckého posudku u dívky došlo v důsledku zranění k ochrnutí končetin, k poruše zraku a vymizení polykacího reflexu.

Sabina V. popřela, že by miminku ublížila. „Není to pravda. S dcerou jsem nikdy nebouchla ani s ní netřásla,“ řekla už při vyšetřování policistům a na své nevině setrvala i u soudu.

Plzeňský soud jí neuvěřil a letos v březnu Sabinu V. za těžké ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném obydlí odsoudil k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků. Miluše H. dostala dvouletý trest, který jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků. Následovalo odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Zatímco trest pro Sabinu V. platí, Miluši H. vrchní soud zprostil obžaloby. „Skutek označený v žalobním návrhu nebyl trestným činem,“ uvedla Kolářová.