Jano, který pochází z nechvalně známé rodiny přezdívané Kominíci, se z dosud posledního trestu vrátil koncem roku 2019. Latinu ale rozhodně nesekal. Brzy poté dostal za nebezpečné vyhrožování a další skutky trest obecně prospěšných prací, který sice vykonal, ale nijak ho neumravnil. Podle obžaloby se choval v roce 2020 agresivně na různých místech Klatov. Nejzávažnějším skutkem bylo napadení prodavačky v supermarketu, jemuž mělo předcházet to, že Jano popíjel se svou partnerkou. Pak se vydali na „nákup“. Jenže když Jiřina D. pronesla ven bez zaplacení plné tašky, chytily ji pracovnice prodejny na parkovišti. „Vzala jsem si zboží, ale zapomněla jsem zaplatit. Já hodně zapomínám. Když jsem šla ven, volaly na mne, ale já špatně slyším. Venku na mě prodavačky skočily a bily mě,“ tvrdila Jiřina D. Jano podle obžaloby na ženy řval a pak dal Jitce M. ránu pěstí do hlavy, po níž strávila čtyři dny v nemocnici. A následky má dodnes, trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Má deprese, budí ji děsivé sny. Trpí bolestmi hlavy, nechutenstvím, má sociální fóbii. Není schopna relaxovat, je uzavřena doma a není schopna docházet do práce, takže se dostala do finanční tísně.

Kromě útoku na prodavačku se Jano, jenž je od loňska invalidní důchodce, zpovídal i z toho, že vyhrožoval zaměstnankyním supermarketu poté, co ho napomenuly, aby si na nákup vzal povinnou roušku. Urážel je a hrozil jim podříznutím. Děsil i osazenstvo jedné z klatovských restaurací, kde napadal hosty i personál a vyhrožoval jim likvidací. „Rozšlapu tě,“ řval na servírku. V neposlední řadě odcizil láhev tvrdého alkoholu v obchodě.

U soudu ale obžalovaný přiznal jen krádež lahve a to, že křičel na pracovnice obchodu, jinak vinu popíral. Zejména se zraněním prodavačky nesouhlasil. „Já ji nepraštil, jen jsem ji zvedl z družky,“ tvrdil Jano a popřel i výhrůžky v hospodě. „Já to neudělal, je to na mě vše vymyšlené,“ řekl v závěrečné řeči.

Senát v čele se soudkyní Martinou Šimánkovou ale o jeho vině nepochyboval a poslal ho na čtyři roky do věznice s ostrahou, v čemž je zahrnut i další trest obecně prospěšných prací, k němuž byl Jano odsouzen nedávno a z něhož vykonal jen část. Musí také zaplatit přes 300 tisíc korun zdravotní pojišťovně a 10 tisíc Jitce M. „Soud nemohl uložit trest mírnější,“ uvedla Šimánková, která připomněla, že jde o speciálního recidivistu, pro něhož je to už osmnáctý trest, či to, že napadená prodavačka má dodnes vážné následky. Verdikt není pravomocný.