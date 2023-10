Neuvěřitelně cynické jednání předvedla podle policie devětadvacetiletá žena na Domažlicku. Když její pes pokousal kolemjdoucí, odmítla jí přivolat záchranku. Odešla a nechala ji napospas osudu. Půjde za to před soud.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Incident se odehrál již v únoru, ale domažličtí kriminalisté ho dosud vyšetřovali. Ženu obvinili z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci a v těchto dnech předložili státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby. Podle policie se obviněná vracela z procházky s kočárkem, přičemž měla s sebou na vodítkách dva psy – francouzského buldočka a rotvajlera.

„Před obcí Třebnice se setkala s procházející sedmatřicetiletou ženou, která se ženu se psy snažila obejít přejitím na druhou stranu silnice. Ovšem rotvajler okamžitě a nečekaně na chodkyni zaútočil a zakousl se jí do předloktí a zákus opakoval. Pak se zakousl ještě do zadní části těla poškozené. Poté, co pes povolil skus, zraněná žena, jíž ruka z předloktí visela volně dolů, žádala majitelku psa, aby jí přivolala záchranku. Ta odpověděla, že nemá signál, a z místa odešla,“ popsala dění policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že obviněná je stíhána na svobodě, hrozí jí až dva roky vězení.