Muž, kterého přivedla eskorta z vazby, ale před soudem připustil jen menší rozmíšky. Znásilnění odmítl.

Vladimír D. se podle svých slov s Janou B. seznámil v roce 2006 a bydleli spolu na různých místech Plzeňského kraje, zejména na Domažlicku. Po několika letech neúspěšných pokusů o početí se jim narodil syn. Ještě před jeho příchodem na svět ale měl muž podle obžaloby svoji životní partnerku začít týrat. Od roku 2008 do roku 2019 jí s přestávkou, kdy byl ve vězní, podle státního zástupce velmi vulgárně nadával a bil ji. Nejprve zhruba jednou týdně, pak takřka denně. Fackoval ji, bil pěstmi, tahal za vlasy, kopal do ní. Utíkala z domova, skrývala se i se synem, ale zase se vracela. Opakovaně musela vyhledat lékařskou pomoc, byla i hospitalizována v nemocnici. To ale zdaleka nebylo vše. Vladimír D. podle obžaloby svoji partnerku odvezl do lesa, kde si na ní přes její odpor vynutil sex, a znásilňovat ji měl i doma. „Nejméně ve třiceti případech si vynutil anální pohlavní styk,“ uvedl státní zástupce s tím, že ženě buď dával obžalovaný ruku před ústa nebo polštář přes hlavu, aby nebyl slyšet její křik. Kromě toho jí měl držet pistoli u hlavy a vyhrožovat, že ji zabije, když promluví o jeho kšeftech s drogami, na několik dní ji zamknout doma a neumožnit jí odejít či neplatit alimenty.

Vladimír D. začal svoji výpověď netradičně poděkováním soudci za to, že ho vzal do vazby. Měl už totiž podle svých slov velké problémy s drogami. Nikde nepracoval a žil jen ze sociálních dávek ve výši 2,5 tisíce korun. Většinu obžaloby odmítl. „Neříkám, že jsme se nehádali, i nějaká facka padla, z obou stran. Ale co, co Jana tvrdí, to je moc,“ prohlásil Vladimír D., který po dotazech připustil, že ženu tahal za vlasy nebo jí zlomil prst, ale to prý nechtěně. Stejně tak doma ji měl zamknout omylem. Znásilnění ale jednoznačně odmítl. Žena se mu podle něj chce mstít za to, že s ní již nechce být.

Líčení v soudní síni sledovala i nová partnerka Vladimíra D. „Čekáme spolu miminko,“ řekla Deníku s tím, že věří v jeho nevinu. Ji podle jejích slov nikdy neuhodil a při sexu byl něžný.

Líčení bude pokračovat v červenci, volána je více než desítka svědků a tři soudní znalci. Obžalovanému hrozí za znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a další trestné činy až deset let vězení. Žena po něm navíc požaduje bezmála čtyři miliony korun jako odškodné.